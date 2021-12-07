Técnico do Sub-20 valoriza personalidade de garotos do Palmeiras e elogia Abel Ferreira

Comandado por Paulo Victor Gomes, técnico do Sub-20, o Palmeiras empatou com o Athletico-PR nesta segunda-feira (6), em partida válida pelo Brasileirão. Após o duelo, o treinador elogiou a personalidade das Crias da Academia, que compuseram quase a totalidade do time do Verdão no jogo.

– Esse grupo conta com atletas de muita personalidade, alguns conheço desde os 13 anos. Demonstraram contra um time que dispensa comentários. Sem dúvidas, a torcida vai ter muita felicidade num futuro próximo – garantiu.

Estreante no profissional do Palmeiras, Paulo Victor comentou a respeito da oportunidade e exaltou Abel Ferreira, que, segundo ele, deu liberdade para a comissão preparar a equipe por conta própria para a partida.– A gente nunca espera, só cabe estar preparado. Não só eu, mas toda a comissão. Quando a oportunidade apareceu, agarramos da melhor forma. Procuramos entregar o trabalho da melhor forma possível. Deram liberdade total. ‘A equipe é de vocês’. Falaram para ficarmos tranquilos para definir a estratégia. Isso é construído com um ótimo relacionamento com o Abel. Ser humano espetacular – declarou.

O técnico, por fim, valorizou do processo de formação dos jogadores na base palmeirense. De acordo com o comandante do Sub-20, aspectos coletivos são trabalhados desde o início do desenvolvimento, coordenador por João Paulo Sampaio, que comanda o departamento no clube.

– O Palmeiras e os profissionais que aqui estão acreditam muito no repertório coletivo e na versatilidade. É trabalhado desde o início da formação. João Paulo sempre cobrou muito isso. Seguimos essa linha.

Com João Martins de volta, o Palmeiras fecha o Brasileirão contra o fecha o Brasileirão quinta-feira (9), às 21h30 (de Brasília) contra o Ceará, na Arena Barueri.