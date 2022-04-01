Técnico do sub-20 do Flamengo dá aula sobre organização ofensiva em curso da CBF

Convidado pela CBF Academy, o técnico Fabio Matias, da equipe sub-20 do Flamengo, deu uma aula na última quarta-feira para um dos principais cursos para treinadores de futebol do Brasil, a Licença A da CBF Academy. A licença é voltada para aqueles que atuam ou que desejam atuar em equipes profissionais do país.O treinador do Flamengo ministrou sobre tática, mais especificamente sobre a organização ofensiva. Através de suas redes sociais, Fabio Matias agradeceu a oportunidade e valorizou a troca de conhecimento entre os treinadores.

- Muito grato pela oportunidade concedida pela CBF Academy em dar uma aula no curso da Licença A da CBF Academy na tarde de ontem, cujo tema era organização ofensiva. Sempre importantes estes momentos de trocas de conhecimento, todos evoluem - disse o treinador, no Fla desde julho de 2021, em suas redes sociais.

Na atual temporada, Matias disputou os dois primeiros jogos do Rubro-Negro na Copa São Paulo de Futebol Júnior, nas goleadas por 10 a 0 sobre o Forte-ES e 4 a 0 sobre Floresta-CE. Logo após isso, foi chamado para assumir a equipe principal do Fla, onde comandou a equipe nas duas primeiras rodadas do Carioca e somou quatro pontos, com um time recheado de garotos.

No último sábado, o sub-20 do Flamengo fez a estreia no Cariocão da categoria. Comandados pelo treinador, a equipe rubro-negra venceu a Portuguesa por 2 a 1, mesmo placar da estreia do profissional no estadual, diante da mesma equipe, e também sob o comando de Matias.

Fabio Matias volta à beira de campo em Flamengo x Audax, neste sábado, às 9h(Brasília), pela Taça Guanabara.