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Técnico do sub-17 do Fluminense destaca vitória no clássico

Após triunfo por 3 a 0 do Tricolor das Laranjeiras sobre o Flamengo, neste sábado, Guilherme Torres exalta expectativa para que esta geração evolua ainda mais...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 18:05

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2020 às 18:05
Crédito: 'Pensamossempre em dar o máximo de estimulo possível a essa garotada para que consigam se desenvolver cada vez mais', disse técnico do sub-17 do Flu (Reprodução / FluTV
O técnico da equipe sub-17 do Fluminense, Guilherme Torres, valorizou a vitória da equipe no Fla-Flu deste sábado. Na saída do gramado das Laranjeiras, o comandante destacou a relevância da vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, que fez a equipe assumir a ponta do Grupo B do Campeonato Brasileiro Sub-17.
- Mais uma vitória importante para essa geração. Seguimos evoluindo jogo a jogo, pensando sempre em dar o máximo de estimulo possível a essa garotada para que consigam se desenvolver cada vez mais e chegarem mais prontos à próxima categoria e ao futebol profissional - disse.
O Tricolor das Laranjeiras foi aos mesmos 15 pontos do São Paulo (que perdeu por 2 a 0 para o Athletico-PR), mas está na frente dos paulistas devido aos critérios de desempate. Os gols tricolores foram marcados por Arthur, Kayky e Joilson.

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