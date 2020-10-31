Técnico do sub-17 do Fluminense destaca vitória no clássico

O técnico da equipe sub-17 do Fluminense, Guilherme Torres, valorizou a vitória da equipe no Fla-Flu deste sábado. Na saída do gramado das Laranjeiras, o comandante destacou a relevância da vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, que fez a equipe assumir a ponta do Grupo B do Campeonato Brasileiro Sub-17.
- Mais uma vitória importante para essa geração. Seguimos evoluindo jogo a jogo, pensando sempre em dar o máximo de estimulo possível a essa garotada para que consigam se desenvolver cada vez mais e chegarem mais prontos à próxima categoria e ao futebol profissional - disse.
O Tricolor das Laranjeiras foi aos mesmos 15 pontos do São Paulo (que perdeu por 2 a 0 para o Athletico-PR), mas está na frente dos paulistas devido aos critérios de desempate. Os gols tricolores foram marcados por Arthur, Kayky e Joilson.