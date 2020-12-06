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Técnico do Santos diz que Kaio Jorge não pode ser convocado para Seleção Sub-20

Peixe pediu a liberação do jogador de um quadrangular entre os dias 12 e 18. Se não conseguir, o Alvinegro perderá o atleta para os dois jogos das quartas da Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 08:00

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 08:00

Cuca deseja contar com o atacante Kaio Jorge para a difícil sequência que o Santos tem pela frente nos próximos jogos, mas pra isso pede sensibilidade à CBF, após o atacante ter sido convocado por um quadrangular com Bolívia, Chile e Peru, entre os dias 12 e 18 de dezembro, na Ganja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O Peixe pede a liberação do atleta, mas, caso não consiga, ele teria que se apresentar já nesta segunda-feira (07) e desfalcaria o Alvinegro em três partidas, entre elas as duas das quartas de final da Copa Libertadores da América, contra o Grêmio, nos dias 09 e 16 de dezembro.
- O Kaio Jorge não pode ir pra Seleção. Eu sempre beneficio e valorizo a convocação do jogador. A última vez o Kaio Jorge foi convocado, eu falei vai e fiquei sem ele. Agora nós temos jogo de Libertadores, jogo contra o Flamengo e a volta da Libertadores, a Seleção vai fazer dois jogos amistosos na Granja, acho que tem que ter a sensibilidade do pessoal que convoca de saber que hoje a necessidade que o Santos tem do jogador é maior do que ele ir e fazer dois jogos amistoso, com todo respeito que tenho à Seleção e ao pessoal que dirige a Seleção - disse Cuca em entrevista coletiva concedida após o empate em 2 a 2 contra o Palmeiras, neste sábado (05), pela 24ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro.

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