Técnico do Santos, Cuca evita pensar na semifinal da Libertadores: 'Tem muita coisa a acontecer'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Após garantir a classificação do Santos a fase semifinal da Libertadores, ao bater o Grêmio por 4 a 1, na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira (16), pelo confronto de volta das quartas de final da competição sul-americana, o técnico Cuca evita pensar na próxima fase do torneio.

Os últimos três jogos do campeonato, dois das semifinais e um da final, serão disputados após as festas de fim de ano. A decisão está prevista para o dia 30 de janeiro, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

- Tem muita a coisa a acontecer antes da semifinal. Jogador em fim de empréstimo, jogadores provavelmente vendidos e temos que pagar transfer ban para aproveitar quem não pode jogar - disse o treinador em entrevista coletiva após a partida. Além do ano novo, o dia 01º de janeiro traz uma nova administração ao Santos Futebol Clube. Após vencer a eleição presidencial no último sábado (12), André Rueda comandará o Peixe no próximo triênio (2021 a 2023), e Cuca confia que a nova gestão conseguirá resolver problemas, como a retirada do nome do Peixe na Fifa, onde o o clube está proibido de registrar novos atletas desde março, devido inadimplências com outros clubes.

- Temos muito a definir nesse fim de ano, com um novo mandato de presidente. Mas se a gente consegue quitar as dívidas, agrandamos ainda mais, usamos jogadores encostados, abre janela para observar valores. Tudo pode acontecer - pontuou Cuca.

Ainda assim, o técnico santista está feliz com o grupo que tem nas mãos, principalmente os jogadores oriundos das categorias de base do Peixe e que retornaram de empréstimo para compor o elenco.

- Hoje estamos felizes com elenco, com o time. Há um mês Guilherme Nunes estava na Portuguesa. Voltou e foi peça fundamental. Nove meninos da base jogaram hoje. E fizeram grande partida - externou Cuca.