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Técnico do Santos, Cuca evita pensar na semifinal da Libertadores: 'Tem muita coisa a acontecer'

Reta final do torneio sul-americano acontecerá apenas em janeiro, sob nova gestão no Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 07:00

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 07:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Após garantir a classificação do Santos a fase semifinal da Libertadores, ao bater o Grêmio por 4 a 1, na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira (16), pelo confronto de volta das quartas de final da competição sul-americana, o técnico Cuca evita pensar na próxima fase do torneio.
Os últimos três jogos do campeonato, dois das semifinais e um da final, serão disputados após as festas de fim de ano. A decisão está prevista para o dia 30 de janeiro, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.
- Tem muita a coisa a acontecer antes da semifinal. Jogador em fim de empréstimo, jogadores provavelmente vendidos e temos que pagar transfer ban para aproveitar quem não pode jogar - disse o treinador em entrevista coletiva após a partida. Além do ano novo, o dia 01º de janeiro traz uma nova administração ao Santos Futebol Clube. Após vencer a eleição presidencial no último sábado (12), André Rueda comandará o Peixe no próximo triênio (2021 a 2023), e Cuca confia que a nova gestão conseguirá resolver problemas, como a retirada do nome do Peixe na Fifa, onde o o clube está proibido de registrar novos atletas desde março, devido inadimplências com outros clubes.
- Temos muito a definir nesse fim de ano, com um novo mandato de presidente. Mas se a gente consegue quitar as dívidas, agrandamos ainda mais, usamos jogadores encostados, abre janela para observar valores. Tudo pode acontecer - pontuou Cuca.
Ainda assim, o técnico santista está feliz com o grupo que tem nas mãos, principalmente os jogadores oriundos das categorias de base do Peixe e que retornaram de empréstimo para compor o elenco.
- Hoje estamos felizes com elenco, com o time. Há um mês Guilherme Nunes estava na Portuguesa. Voltou e foi peça fundamental. Nove meninos da base jogaram hoje. E fizeram grande partida - externou Cuca.
Agora, até o fim do ano, o Peixe jogará apenas partidas do Campeonato Brasileiro. Primeiramente, neste domingo (20), às 16h, o Alvinegro visita o Vasco da Gama, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do campeonato nacional. Já no dia 27 de dezembro, faz o seu último jogo em 2020, na Vila Belmiro, contra o Ceará, pela 27ª rodada do Brasileirão.

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