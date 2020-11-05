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Técnico do Santos admite desgaste, mas não crê que ele tenha sido determinante para eliminação

Após derrota para o Ceará, nas oitavas de final da Copa do Brasil, Cuca valorizou triunfo dos adversários: 'Fizeram uma partida dentro das características deles'...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 07:00

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 07:00

O técnico Cuca admitiu que o elenco do Santos sentiu a carga excessiva de jogos e consequente desgaste físico no segundo tempo da derrota por 1 a 0 para o Ceará, nesta quarta-feira (04), no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, que resultou na eliminação santista na competição.
- Desgasta. No segundo tempo a equipe sente o desgaste natural. Muito jogo em cima de jogo com o grupo enxuto. É natural que sinta o desgaste - afirmou o técnico em entrevista coletiva virtual após a desclassificação. O Peixe vinha dividindo o torneio com o Campeonato Brasileiro e a Conmebol Libertadores com o empecilho de não poder registrar novos atletas, devido a um banimento pela Fifa, por conta de dívidas com o Huachipato (CHI) e Atlético Nacional (COL) pelo não pagamento na aquisição do atacante Soteldo e o zagueiro Felipe Aguilar, negociado em março com o Athletico-PR, na temporada passada.
Ainda assim, para o comandante santista o excesso de partidas na temporada não foi fator preponderante para a eliminação e ainda valorizou o Ceará pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil.
- Não acho que a gente tem que atrelar a eliminação ao desgaste. Temos que valorizar o Ceará também, que fez uma partida dentro da característica dele muito boa - pontuou Cuca.

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