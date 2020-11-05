Técnico do Santos admite desgaste, mas não crê que ele tenha sido determinante para eliminação

O técnico Cuca admitiu que o elenco do Santos sentiu a carga excessiva de jogos e consequente desgaste físico no segundo tempo da derrota por 1 a 0 para o Ceará, nesta quarta-feira (04), no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, que resultou na eliminação santista na competição.

- Desgasta. No segundo tempo a equipe sente o desgaste natural. Muito jogo em cima de jogo com o grupo enxuto. É natural que sinta o desgaste - afirmou o técnico em entrevista coletiva virtual após a desclassificação. O Peixe vinha dividindo o torneio com o Campeonato Brasileiro e a Conmebol Libertadores com o empecilho de não poder registrar novos atletas, devido a um banimento pela Fifa, por conta de dívidas com o Huachipato (CHI) e Atlético Nacional (COL) pelo não pagamento na aquisição do atacante Soteldo e o zagueiro Felipe Aguilar, negociado em março com o Athletico-PR, na temporada passada.

Ainda assim, para o comandante santista o excesso de partidas na temporada não foi fator preponderante para a eliminação e ainda valorizou o Ceará pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil.