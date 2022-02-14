Técnico do PSG nega favoritismo diante do Real Madrid pela Champions League

Mauricio Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain, optou por não assumir o favoritismo no confronto diante do Real Madrid, pela Champions League, nesta terça-feira. Em entrevista coletiva, o argentino elogiou a equipe merengue por conta do histórico positivo na competição.- Não acredito que haja mais pressão em um lado do que do outro. Respeitamos o Real Madrid como um dos maiores clubes do mundo. O Real Madrid na Champions fala por si só, não é questão de jogadores ou técnicos, mas sim da força do clube. Não há favorito, é uma eliminatória que poderia ser final de Champions.

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Em 2017, quando dirigia o Tottenham, Mauricio Pochettino conseguiu derrotar a equipe merengue na fase de grupos. No entanto, os espanhóis conquistaram o torneio na decisão diante do Liverpool.

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- Ganhamos por 2 a 1, mas isso foi em 2017. Agora estamos no PSG. Começamos a construir essa equipe no verão passado. É importante criar conexões adequadas. Há jogadores que se conhecem, claro, mas são contextos diferentes. Se você observar o Real Madrid, eles não estão bem na La Liga, na Copa, mas na Champions competem e terminam ganhando.

Nesta terça-feira, o comandante argentino deverá poder contar com a presença de Neymar entre os relacionados para o confronto contra o Real Madrid. No entanto, o camisa 10, que não joga há mais de dois meses, deve iniciar o confronto no banco de reservas.