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futebol

Técnico do PSG nega favoritismo diante do Real Madrid pela Champions League

Mauricio Pochettino derrotou a equipe merengue em 2017, quando dirigia o Tottenham, mas tem compromisso complicado nesta terça-feira com o Paris Saint-Germain...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 12:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 12:03
Mauricio Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain, optou por não assumir o favoritismo no confronto diante do Real Madrid, pela Champions League, nesta terça-feira. Em entrevista coletiva, o argentino elogiou a equipe merengue por conta do histórico positivo na competição.- Não acredito que haja mais pressão em um lado do que do outro. Respeitamos o Real Madrid como um dos maiores clubes do mundo. O Real Madrid na Champions fala por si só, não é questão de jogadores ou técnicos, mas sim da força do clube. Não há favorito, é uma eliminatória que poderia ser final de Champions.
> Veja a tabela da Champions League
Em 2017, quando dirigia o Tottenham, Mauricio Pochettino conseguiu derrotar a equipe merengue na fase de grupos. No entanto, os espanhóis conquistaram o torneio na decisão diante do Liverpool.
> Quem é melhor: PSG ou Real Madrid? Escolha e vote por posição!
- Ganhamos por 2 a 1, mas isso foi em 2017. Agora estamos no PSG. Começamos a construir essa equipe no verão passado. É importante criar conexões adequadas. Há jogadores que se conhecem, claro, mas são contextos diferentes. Se você observar o Real Madrid, eles não estão bem na La Liga, na Copa, mas na Champions competem e terminam ganhando.
Nesta terça-feira, o comandante argentino deverá poder contar com a presença de Neymar entre os relacionados para o confronto contra o Real Madrid. No entanto, o camisa 10, que não joga há mais de dois meses, deve iniciar o confronto no banco de reservas.
Crédito: MauricioPochettinonãoassumiufavoritismocontraoRealMadrid(Foto:Reprodução/TwitterdoPSG

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