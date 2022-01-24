Técnico do Palmeiras na Copinha exalta espírito coletivo de Endrick: 'Potencializa a individualidade'

O Palmeiras está na expectativa pela final da Copinha, que acontece nesta terça-feira, no Allianz Parque, às 10h. Nesta segunda, véspera da decisão, o técnico Paulo Victor Gomes concedeu entrevista coletiva na sede da Federação Paulista de Futebol, falou sobre como tem sido o trabalho com Endrick, grande destaque da competição e exaltou o espírito coletivo do garoto de 15 anos.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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PV, como é conhecido, fez questão de destacar a importância do coletivo para que o jovem pudesse mostrar suas qualidades desde a primeira rodada do torneio. Até aqui, ele já marcou cinco gols, sendo alguns deles "de placa". Apesar de todo esse sucesso, o treinador garante que a cabeça do menino é muito boa e que ele está focado totalmente nos objetivos de todo o grupo.

- O Endrick tem conseguindo demonstrar todo seu potencial dentro da competição com um grande trabalho da equipe, um grande trabalho do grupo, as individualidades só aparecem com um grande trabalho coletivo, é assim que a gente trabalha, é a assim que a gente pensa e ele é um menino com uma postura super boa, uma cabeça muito boa, um menino tranquilo, focado, que vai continuar trabalhando e a gente tem instruído para que ele continue dessa forma, focado nos objetivos coletivos, e que naturalmente a individualidade dele vai aparecer, como apareceu até aqui na competição - declarou.Ainda sobre Endrick, Paulo Victor corroborou com a fala de Abel Ferreira sobre a possível ida do garoto para o Mundial de Clubes. Segundo o português, o momento é da joia palmeirense ir para a Disneylândia e não para Abu Dhabi. Para o técnico da base, o jovem prodígio ainda tem muita coisa pela frente.