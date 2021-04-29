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Técnico do New York City afirma que Taty Castellanos não irá ao Palmeiras: ‘Ficará aqui por anos’

Jogador negocia com Verdão há meses, mas clube estadunidense faz jogo duro
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Publicado em 29 de Abril de 2021 às 14:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2021 às 14:50
Crédito: Divulgação/NYCFC
O Palmeiras busca reforços para o elenco e um dos principais alvos é o argentino Taty Castellanos, do New York City. O treinador da equipe estadunidense, porém, afirmou na tarde desta quinta-feira (29) que o atleta deve continuar nos Estados Unidos.>> Chelsea pensa em opções para o ataque, Sancho atrai o interesse de gigante inglês… O Dia do Mercado
– Ele vai ficar aqui, isso é certeza. Nós nunca o deixaremos ir. Queremos mantê-lo por muitos anos. Ele vai jogar no sábado e estará conosco no futuro também – afirmou Ronnie Deila.O Verdão já havia se acertado com o jogador e esperava a liberação do clube da América do Norte. De acordo com o portal ‘ge’, Taty até mesmo pediu para não entrar mais em campo pelo time nova-iorquino. A diretoria do New York City, porém, faz jogo duro, entendendo que não possui peça de reposição no elenco. Deste modo, eles não pretendem, ao menos até encontrarem um substituto no mercado, liberar o atacante.
Em meio às negociações por Taty Castellanos, o Palmeiras está concentrado e enfrentará, nesta quinta-feira (29), a Inter de Limeira, às 22h (horário de Brasília), pelo Campeonato Paulista.

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