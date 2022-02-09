Técnico do Manchester United quer a chegada de zagueiro do Dortmund

Ralf Rangnick, técnico interino do Manchester United, quer a contratação do zagueiro Manuel Akanji, do Dortmund, na próxima temporada, segundo o "Sport1". O atleta, que também é titular na seleção da Suíça, tem contrato com o clube alemão até 2023.Recentemente, o defensor de 26 anos recusou uma oferta de contrato do Dortmund e deve estar disponível no mercado para ser negociado por cerca de 25 milhões de euros (R$ 150 milhões). Além disso, Jadon Sancho, ex-companheiro de Akanji, pode ser usado como uma peça de convencimento.

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Em 2018, o suíço revelou que sonhava em vestir a camisa do Manchester United em sua carreira. Por outro lado, o Dortmund se antecipou ao mercado e anunciou um acordo pela contratação de Niklas Süle, zagueiro do Bayern de Munique, para a próxima temporada.

Manuel Akanji se destacou com a camisa do Basel e foi contratado pela equipe aurinegra em janeiro de 2018. Apesar do atleta ser um pedido do comandante interino, Rangnick permanecerá nos Diabos Vermelhos como uma espécie de consultor e poderá indicar a contratação de jogadores.