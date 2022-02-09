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futebol

Técnico do Manchester United quer a chegada de zagueiro do Dortmund

Manuel Akanji, que também atua na seleção da Suíça, está nos planos de Ralf Rangnick para os Diabos Vermelhos na próxima temporada. Atleta tem contrato até 2023...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 15:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 15:08
Ralf Rangnick, técnico interino do Manchester United, quer a contratação do zagueiro Manuel Akanji, do Dortmund, na próxima temporada, segundo o "Sport1". O atleta, que também é titular na seleção da Suíça, tem contrato com o clube alemão até 2023.Recentemente, o defensor de 26 anos recusou uma oferta de contrato do Dortmund e deve estar disponível no mercado para ser negociado por cerca de 25 milhões de euros (R$ 150 milhões). Além disso, Jadon Sancho, ex-companheiro de Akanji, pode ser usado como uma peça de convencimento.
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Em 2018, o suíço revelou que sonhava em vestir a camisa do Manchester United em sua carreira. Por outro lado, o Dortmund se antecipou ao mercado e anunciou um acordo pela contratação de Niklas Süle, zagueiro do Bayern de Munique, para a próxima temporada.
Manuel Akanji se destacou com a camisa do Basel e foi contratado pela equipe aurinegra em janeiro de 2018. Apesar do atleta ser um pedido do comandante interino, Rangnick permanecerá nos Diabos Vermelhos como uma espécie de consultor e poderá indicar a contratação de jogadores.
Crédito: ManuelAkanji,zagueirodoDortmund,estánamiradoManchesterUnited(INAFASSBENDER/AFP

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