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futebol

Técnico do Manchester United diz seguir em contato com Haaland

Solskjaer não quis entrar em debate sobre uma possível transferência do atleta ao final desta temporada. Empresário disse que 10 clubes podem contratar centroavante...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 11:51

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 11:51
Crédito: AFP
Após Mino Raiola, empresário de Haaland, afirmar que apenas 10 clubes, sendo quatro da Inglaterra, teriam condições de contratar o centroavante, Solskjaer, técnico do Manchester United, foi perguntado sobre a situação. O comandante e compatriota do atacante do Dortmund afirmou que ambos se falam, mas não se aprofundou sobre a possibilidade da contratação do atleta.- Eu sigo em contato com Haaland. É bom ver ele se tornando o jogador que se tornou. Ele é jogador do Dortmund e desejamos o melhor. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Você sabe que não posso falar muito sobre Haaland, além do que o conheço e converso - disse Solskjaer em coletiva de véspera da partida da Liga Europa.
> Veja a tabela da Premier League
Devido a má campanha do Dortmund nesta temporada da Bundesliga, as especulações sobre uma possível saída do norueguês ao final desta temporada aumentaram. O Manchester United era um dos principais clubes na briga pela contratação do atacante quando ainda era jogador do RB Salzburg, mas os alemães levaram a melhor na disputa.
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