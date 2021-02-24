Técnico do Manchester United diz seguir em contato com Haaland

Após Mino Raiola, empresário de Haaland, afirmar que apenas 10 clubes, sendo quatro da Inglaterra, teriam condições de contratar o centroavante, Solskjaer, técnico do Manchester United, foi perguntado sobre a situação. O comandante e compatriota do atacante do Dortmund afirmou que ambos se falam, mas não se aprofundou sobre a possibilidade da contratação do atleta.- Eu sigo em contato com Haaland. É bom ver ele se tornando o jogador que se tornou. Ele é jogador do Dortmund e desejamos o melhor. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Você sabe que não posso falar muito sobre Haaland, além do que o conheço e converso - disse Solskjaer em coletiva de véspera da partida da Liga Europa.