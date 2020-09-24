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futebol

Técnico do Internacional diz que jejum igual ao Gre-Nal jamais lhe aconteceu

"Nunca me aconteceu de ter uma sequência (sem vitória) nos clássicos", ratificou o argentino Eduardo Coudet no pós-jogo...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 10:55

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 10:55
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O grande "obstáculo" para que o trabalho do técnico argentino Eduardo Coudet no Internacional traga ainda mais confiança, principalmente ao torcedor, segue sendo o desempenho negativo no Gre-Nal, confronto onde foi novamente derrotado na última quarta-feira (23).
Tamanho tem sido o incômodo com a situação que o próprio Coudet já reconhece que está vivendo um cenário jamais experimentado em sua vida como profissional do futebol pensando nos clássicos que teve a oportunidade de disputar.
Além disso, o treinador também fez uma análise de como o jogo se desenvolveu seguindo linha semelhante ao que disse o lateral-direito Saravia em relação ao equilíbrio onde o aproveitamento (e a falta dele) foi ponto fundamental para o triunfo do rival.
- Usamos os jogadores que tínhamos. Tentávamos ter uma postura mais agressiva. A partida foi travada, em que tivemos mais situações que o rival. E não fizemos. Gostamos de sempre criar mais, pensar que podemos jogar melhor. Mas tivemos situações claras. E não fizemos. E eles, quando tiveram, converteram - afirmou Coudet.
- Seguramente não é o ideal. Nunca me aconteceu de ter uma sequência (sem vitória) nos clássicos em 30 anos no futebol. É algo diferente. É algo distinto. Tem que se fazer responsável do que nos toca - finalizou.

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