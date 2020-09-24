Técnico do Internacional diz que jejum igual ao Gre-Nal jamais lhe aconteceu

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O grande "obstáculo" para que o trabalho do técnico argentino Eduardo Coudet no Internacional traga ainda mais confiança, principalmente ao torcedor, segue sendo o desempenho negativo no Gre-Nal, confronto onde foi novamente derrotado na última quarta-feira (23).

Tamanho tem sido o incômodo com a situação que o próprio Coudet já reconhece que está vivendo um cenário jamais experimentado em sua vida como profissional do futebol pensando nos clássicos que teve a oportunidade de disputar.

Além disso, o treinador também fez uma análise de como o jogo se desenvolveu seguindo linha semelhante ao que disse o lateral-direito Saravia em relação ao equilíbrio onde o aproveitamento (e a falta dele) foi ponto fundamental para o triunfo do rival.

- Usamos os jogadores que tínhamos. Tentávamos ter uma postura mais agressiva. A partida foi travada, em que tivemos mais situações que o rival. E não fizemos. Gostamos de sempre criar mais, pensar que podemos jogar melhor. Mas tivemos situações claras. E não fizemos. E eles, quando tiveram, converteram - afirmou Coudet.