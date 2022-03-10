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futebol

Técnico do Internacional destaca personalidade na vitória no Gre-Nal: 'Esta é a equipe que queremos'

Alexander Medina foi muito festejado pelos jogadores após o apito final do clássico...
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Publicado em 

10 mar 2022 às 01:10

Publicado em 10 de Março de 2022 às 01:10

Com um semblante mais aliviado, Alexander Medina concedeu entrevista após a vitória do Internacional sobre o Grêmio por 1 a 0 no Beira-Rio, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. Bastante pressionado até então, o uruguaio, que foi vaiado pela torcida antes da bola rolar, mostrou toda sua satisfação com o resultado positivo obtido logo em seu 1º Gre-Nal. O técnico não poupou elogios aos seus comandados, principalmente pela entrega e postura durante toda a partida. Veja a análise de Medina no vídeo acima!Técnico do Internacional comemorou bastante o resultado positivo em seu 1º Gre-Nal (Divulgação/Internacional)

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