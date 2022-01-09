Técnico do Inter analisa Wesley Moraes e Yuri Alberto no time titular

O Internacional começa a montar o seu time para a temporada 2022 e anunciou nesta semana algumas contratações, entre elas, Wesley Moraes, que chega para ser a referência ofensiva do Colorado.

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No Beira-Rio, o recém-contratado vai precisar mostrar serviço, já que Yuri Alberto tem status de titular por conta da última temporada.

Porém, de acordo com Alexander Medina, os dois podem atuar juntos no time titular. Ele só precisa ajeitar o esquema de jogo.

‘Sempre dois jogadores podem jogar juntos. Cabe a nós, treinadores, criar um sistema para isso”, avaliou, antes de completar:

'Se há compatibilidade ou não, isso vamos ver nos treinamentos. Podem jogar os dois, ou só um. Isso só se chega com trabalho’.