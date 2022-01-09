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futebol

Técnico do Inter analisa Wesley Moraes e Yuri Alberto no time titular

Alexander Medina promete treinar muito para tentar encaixar a dupla no esquema de jogo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jan 2022 às 14:05

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 14:05

O Internacional começa a montar o seu time para a temporada 2022 e anunciou nesta semana algumas contratações, entre elas, Wesley Moraes, que chega para ser a referência ofensiva do Colorado.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No Beira-Rio, o recém-contratado vai precisar mostrar serviço, já que Yuri Alberto tem status de titular por conta da última temporada.
Porém, de acordo com Alexander Medina, os dois podem atuar juntos no time titular. Ele só precisa ajeitar o esquema de jogo.
‘Sempre dois jogadores podem jogar juntos. Cabe a nós, treinadores, criar um sistema para isso”, avaliou, antes de completar:
'Se há compatibilidade ou não, isso vamos ver nos treinamentos. Podem jogar os dois, ou só um. Isso só se chega com trabalho’.
Crédito: AtletafoiemprestadopeloAstonVillaatéofimdoano(Divulgação/Internacional

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