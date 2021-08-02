Técnico do Galatasaray abre portas para Felipe Melo, do Palmeiras: 'Ele está disposto a vir'

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O titular e capitão palmeirense, Felipe Melo, é idolatrado pela torcida do Galatasaray, da Turquia, clube pelo qual atuou de 2011 até 2015, sendo tricampeão nacional, tricampeão da Supercopa Turca e bicampeão da Copa da Turquia. Diante desse carinho sempre presente, o nome do volante está frequentemente na pauta de torcedores e jornalistas do clube.

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Fatih Terim, atual treinador do Galatasaray, e ex-comandante de Felipe durante sua passagem pelo clube turco, foi questionado, nesta semana, sobre o camisa 30 do Verdão, que já pode assinar um pré-contrato, sem custos, afinal, seu atual vínculo vence no dia 31 de dezembro deste ano.

Ciente da relação próxima entre clube e jogador, Terim abriu as portas para o retorno do ídolo.

Veja a tabela completa do Brasileirão- O Felipe Melo está pronto, ele pode vir se o ambiente for adequado - afirmou, em coletiva.

- A gente pode se encontrar e bater um papo com o Felipe Melo. O time dele é campeão do Brasil há dois anos. Se houver possibilidade de ele vir sem transferência, pode ser melhor. Melo também está disposto vir - completou.

Felipe demonstrou publicamente seu desejo de seguir jogando, inclusive pelo Palmeiras, em declarações públicas. A última delas foi após ser notificado por Anderson Barros de que não teria seu contrato renovado pela gestão Maurício Galiotte, que deixa o Verdão no início de dezembro, antes do encerramento do vínculo do volante com o Palmeiras.

– Vejo que meu nome é bastante forte no mercado, no cenário do futebol. Vejo tantos outros atletas que vão terminar o contrato em dezembro, mas se fala do Felipe Melo. Não sei o que passa na cabeça do presidente, do diretor. É verdade que o presidente me chamou para conversar um tempo atrás, me pediu 15 dias. Já se passaram dois meses e ele não apareceu ainda. Mas o diretor fala comigo isso que vocês sabem – detonou o jogador.

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Abel Ferreira deseja que o jogador permaneça em seu elenco por achar que o camisa 30 gera mais frutos positivos ao trabalho do que prejuízos. A situação, no entanto, caso Melo não assine um pré contrato, é que a resolução de renovação fique para Leila Pereira, candidata e provável futura presidente do Verdão.