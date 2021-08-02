Técnico do Galatasaray abre portas para Felipe Melo, do Palmeiras: 'Ele está disposto a vir'

O titular e capitão palmeirense, Felipe Melo, é idolatrado pela torcida do Galatasaray, da Turquia, clube pelo qual atuou de 2011 até 2015, sendo tricampeão nacional, tricampeão da Supercopa Turca e bicampeão da Copa da Turquia. Diante desse carinho sempre presente, o nome do volante está frequentemente na pauta de torcedores e jornalistas do clube.
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Fatih Terim, atual treinador do Galatasaray, e ex-comandante de Felipe durante sua passagem pelo clube turco, foi questionado, nesta semana, sobre o camisa 30 do Verdão, que já pode assinar um pré-contrato, sem custos, afinal, seu atual vínculo vence no dia 31 de dezembro deste ano.
Ciente da relação próxima entre clube e jogador, Terim abriu as portas para o retorno do ídolo.
Veja a tabela completa do Brasileirão- O Felipe Melo está pronto, ele pode vir se o ambiente for adequado - afirmou, em coletiva.
- A gente pode se encontrar e bater um papo com o Felipe Melo. O time dele é campeão do Brasil há dois anos. Se houver possibilidade de ele vir sem transferência, pode ser melhor. Melo também está disposto vir - completou.
Felipe demonstrou publicamente seu desejo de seguir jogando, inclusive pelo Palmeiras, em declarações públicas. A última delas foi após ser notificado por Anderson Barros de que não teria seu contrato renovado pela gestão Maurício Galiotte, que deixa o Verdão no início de dezembro, antes do encerramento do vínculo do volante com o Palmeiras.
– Vejo que meu nome é bastante forte no mercado, no cenário do futebol. Vejo tantos outros atletas que vão terminar o contrato em dezembro, mas se fala do Felipe Melo. Não sei o que passa na cabeça do presidente, do diretor. É verdade que o presidente me chamou para conversar um tempo atrás, me pediu 15 dias. Já se passaram dois meses e ele não apareceu ainda. Mas o diretor fala comigo isso que vocês sabem – detonou o jogador.
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Abel Ferreira deseja que o jogador permaneça em seu elenco por achar que o camisa 30 gera mais frutos positivos ao trabalho do que prejuízos. A situação, no entanto, caso Melo não assine um pré contrato, é que a resolução de renovação fique para Leila Pereira, candidata e provável futura presidente do Verdão.
Por fim, Terim, de olhos vivos na situação, confessou também que já ouviu de Felipe que 'está pronto', no sentido de sem qualquer problema físico ou técnico e com disposição, se for o caso, de retornar à Turquia.