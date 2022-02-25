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Técnico do Flamengo, Paulo Sousa faz apelo após invasão russa na Ucrânia: 'Queremos e merecemos amor e paz'

Português fez postagem em rede social, um dia após o brutal início da invasão da Rússia na Ucrânia...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 15:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 15:13
Além do meio-campista João Gomes, outro represente do Flamengo publicou uma mensagem pedindo "amor e paz", nas redes sociais, por conta do brutal início da invasão da Rússia na Ucrânia, que aumenta a tensão na Europa com a possibilidade de uma guerra a nível avassalador, por questões territoriais. Nesta sexta-feira, o técnico Paulo Sousa postou o seguinte:
- Todos queremos e merecemos amor e paz. Somos um só. Um abraço de força e solidariedade a todos - postou Paulo Sousa, em seu story do Intagram, com emojis da bandeira da Ucrânia, coração e mãos em oração.
O temor também atinge os jogadores brasileiros que estão na Ucrânia, e, agora, pedem ajuda do Governo Federal para que consigam deixar o local com segurança.
ENTENDA O CASO
Desde 2014, a região de Donetsk se declarou independente da Ucrânia e por conta dos conflitos geopolíticos, o Shakhtar teve que deixar a cidade de origem e atuar em Kiev. O mesmo acontece com a região de Luhansk. Na última segunda-feira, Vladimir Putin, presidente da Rússia, reconheceu a independência das duas províncias.
Nesta quinta-feira, a Rússia decidiu invadir militarmente a Ucrânia com o argumento de que está atuando em defesa das reivindicações territoriais. No entanto, há pouco esclarecimento se a nação de Putin busca apenas garantir a soberania de Donetsk e Luhansk ou se planeja se expandir territorialmente.
Crédito: PauloSousainiciouostrabalhosnoFlamengonodia10dejaneiro(Foto:FelipePatino/Flamengo

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