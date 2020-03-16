Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Técnico do Flamengo, Jorge Jesus testa positivo para coronavírus

De acordo com a diretoria do Flamengo, o resultado do Mister é considerado 'positivo fraco ou inconclusivo'. A contraprova está sendo realizada

Publicado em 16 de Março de 2020 às 17:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 17:35
Jorge Jesus, técnico do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Técnico do Flamengo, o português Jorge Jesus testou positivo para o coronavírus. O Flamengo confirmou a informação na tarde desta segunda-feira (16) após o resultado do teste de todos os membros do elenco e da comissão técnica. "O resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo", declarou o clube em nota oficial. 

Nota oficial do Flamengo

 O Clube de Regatas do Flamengo informa que os testes para detectar a presença do Covid-19 em atletas, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol foram concluídos na tarde desta segunda-feira (16). O clube informa que o treinador Jorge Jesus realizou um primeiro teste para o Covid-19 e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo. A contraprova do resultado está sendo realizada. O Mister está sob os cuidados do departamento médico do Flamengo e apresenta quadro estável de saúde. A diretoria reitera o compromisso durante a pandemia do Coronavírus e anunciou a suspensão dos treinos da equipe profissional e das categorias de base ao menos por uma semana. Atletas, integrantes do departamento de futebol e comissão técnica testaram negativo para o Covid-19. Vale ressaltar que o departamento de futebol seguirá as orientações do Ministério da Saúde durante a pandemia do Coronavírus.

Veja Também

No momento, só o coronavírus pode parar o Flamengo na Libertadores

Vacilou contra o Flamengo é vapo! Um time que não perdoa os rivais

Vice-presidente de futebol do Flamengo,  Marcos Braz desejou melhoras ao treinador via redes sociais. "Estamos juntos com o Mister", afirmou nas redes sociais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados