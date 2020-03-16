Técnico do Flamengo, Jorge Jesus testa positivo para coronavírus

Técnico do Flamengo, o português Jorge Jesus testou positivo para o coronavírus. O Flamengo confirmou a informação na tarde desta segunda-feira (16) após o resultado do teste de todos os membros do elenco e da comissão técnica. "O resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo", declarou o clube em nota oficial.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que os testes para detectar a presença do Covid-19 em atletas, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol foram concluídos na tarde desta segunda-feira (16). O clube informa que o treinador Jorge Jesus realizou um primeiro teste para o Covid-19 e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo. A contraprova do resultado está sendo realizada. O Mister está sob os cuidados do departamento médico do Flamengo e apresenta quadro estável de saúde. A diretoria reitera o compromisso durante a pandemia do Coronavírus e anunciou a suspensão dos treinos da equipe profissional e das categorias de base ao menos por uma semana. Atletas, integrantes do departamento de futebol e comissão técnica testaram negativo para o Covid-19. Vale ressaltar que o departamento de futebol seguirá as orientações do Ministério da Saúde durante a pandemia do Coronavírus.