Técnico do Flamengo, Gustavinho celebra título 'perseguido' pelo clube e dedica Champions a Balbi

Crédito: Divulgação / FIBA

O Flamengo ficou na porta do título da Champions League Américas no ano passado, quando caiu contra o Quimsa, mas nesta segunda edição, na Nicarágua, venceu o Real Estelí na decisão, por 84 a 80, e ficou com o troféu, em eletrizante duelo realizado na última terça-feira (veja o vídeo abaixo). O treinador do time é Gustavo de Conti, que está no Flamengo desde 2018 e que comemorou a taça, além de dedicou a conquista a Franco Balbi, gravemente lesionado no início do mês passado.

- Estou muito feliz com o título conquistado. Quero agradecer aos dirigentes do Flamengo e também a todos os torcedores que sempre nos apoiaram, que estão acostumados a celebrar com o futebol nos últimos anos e precisavam também deste título internacional no basquete. Era um título que o clube perseguia.