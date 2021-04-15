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Técnico do Flamengo, Gustavinho celebra título 'perseguido' pelo clube e dedica Champions a Balbi

Campeão da América, Gustavo de Conti chegou ao basquete do Rubro-Negro em 2018: 'Os torcedores precisavam também deste título internacional no basquete'...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 13:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 13:25
Crédito: Divulgação / FIBA
O Flamengo ficou na porta do título da Champions League Américas no ano passado, quando caiu contra o Quimsa, mas nesta segunda edição, na Nicarágua, venceu o Real Estelí na decisão, por 84 a 80, e ficou com o troféu, em eletrizante duelo realizado na última terça-feira (veja o vídeo abaixo). O treinador do time é Gustavo de Conti, que está no Flamengo desde 2018 e que comemorou a taça, além de dedicou a conquista a Franco Balbi, gravemente lesionado no início do mês passado.
- Estou muito feliz com o título conquistado. Quero agradecer aos dirigentes do Flamengo e também a todos os torcedores que sempre nos apoiaram, que estão acostumados a celebrar com o futebol nos últimos anos e precisavam também deste título internacional no basquete. Era um título que o clube perseguia.
É o segundo título continental do clube e o primeiro na era Champions League do torneio, iniciada em 2020 - o anterior chamava-se Liga das Américas. O grupo de Gustavinho, que desembarcou no Rio nesta quinta (confira a seguir), se credenciou à disputa do Mundial Interclubes de 2022.

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