Técnico do Flamengo critica arbitragem após empate com o Ceará: 'Era um pênalti claro'

O treinador Paulo Sousa deixou o Castelão, após o empate em 2 a 2 com o Ceará pelo Brasileirão, insatisfeito com a arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira (Fifa/SP). Na visão do treinador, um "pênalti claro" não foi marcado na segunda etapa, em cima de Gabi. Na reclamação, o treinador ainda relembrou o gol anulado por impedimento no clássico com o Botafogo, no último domingo, também pelo Brasileiro.E MAIS: Confira a tabela e a classificação da Série A do Brasileirão!- Eu não sou uma pessoa de fazer muita referência à arbitragem, só que são dois jogos claramente. No Botafogo podíamos fazer 1 a 0 (gol anulado de Gabigol) e termos um controle completamente diferente. E hoje um 3 a 1 numa fase do jogo para poder sentenciar esse jogo. Era um pênalti claro - afirmou o treinador do Flamengo no Castelão.Um aspecto lamentado por Paulo Sousa foi o desgaste apresentado pelo time. Bruno Henrique, David Luiz e Isla foram substituídos por esse motivo, enquanto Arrasca terminou o jogo longe das condições ideais. Diante disso, o técnico rubro-negro não teve a chance de refrescar o meio de campo, setor dominado pelo rival na etapa final.