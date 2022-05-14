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Técnico do Flamengo critica arbitragem após empate com o Ceará: 'Era um pênalti claro'

Paulo Sousa ainda falou sobre as substituições por conta de desgaste físico dos atletas...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 19:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 19:43
O treinador Paulo Sousa deixou o Castelão, após o empate em 2 a 2 com o Ceará pelo Brasileirão, insatisfeito com a arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira (Fifa/SP). Na visão do treinador, um "pênalti claro" não foi marcado na segunda etapa, em cima de Gabi. Na reclamação, o treinador ainda relembrou o gol anulado por impedimento no clássico com o Botafogo, no último domingo, também pelo Brasileiro.E MAIS: Confira a tabela e a classificação da Série A do Brasileirão!- Eu não sou uma pessoa de fazer muita referência à arbitragem, só que são dois jogos claramente. No Botafogo podíamos fazer 1 a 0 (gol anulado de Gabigol) e termos um controle completamente diferente. E hoje um 3 a 1 numa fase do jogo para poder sentenciar esse jogo. Era um pênalti claro - afirmou o treinador do Flamengo no Castelão.Um aspecto lamentado por Paulo Sousa foi o desgaste apresentado pelo time. Bruno Henrique, David Luiz e Isla foram substituídos por esse motivo, enquanto Arrasca terminou o jogo longe das condições ideais. Diante disso, o técnico rubro-negro não teve a chance de refrescar o meio de campo, setor dominado pelo rival na etapa final.
- Eu analiso mais a capacidade que tivemos mais na primeira parte do jogo. Poderíamos, ao fim do primeiro tempo, termos resolvido o jogo, assim como no inicio da segunda parte - afirmou, antes de seguir:
- Tivemos que fazer três substituições forçadas. O Bruno afirmou que precisava sair. O David já no intervalo tinha uma condição que não o permitia dar o máximo, o mesmo com o Isla. Também estava com condições debilitadas. Tínhamos que refrescar nosso meio, para ter maior controle, estávamos a perdê-lo. As substituições forçadas não nos permitiu isso. O Arrascaeta também esteve muito debilitado. Isso tudo contribuiu para o nosso adversário crescer e nos empurrar.
Crédito: PauloSousacontestounãomarcaçãodeumpênaltiemGabigol(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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