Técnico do Coritiba ganha alternativa para o meio-campo diante do Operário

Crédito: Jogador fez, até aqui, 31 jogos na temporada pelo Verdão (Divulgação/Coritiba

A escalação do Coritiba, pensando no confronto da próxima quarta-feira (3) diante do Operário, no Couto Pereira, pode contar novamente com a presença de Matheus Sales após três partidas de ausência.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNos treinamentos feitos pela equipe no último fim de semana, o meio-campista não reclamou de dores na região do joelho, problema que o tirou dos compromissos recentes do Verdão diante de Vasco, Sampaio Corrêa e CRB, todos eles pela Série B do Brasileirão.

Nome de considerável regularidade desde o início da temporada, tendo feito 31 partidas com três gols e uma assistência, o mais provável é que Matheus seja encaixado na equipe titular do confronto no meio de semana marcado para às 18h30 (de Brasília).