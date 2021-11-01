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futebol

Técnico do Coritiba ganha alternativa para o meio-campo diante do Operário

Recentemente, jogador reclamou de dores no joelho que o tirou dos compromissos contra Vasco, Sampaio Corrêa e CRB...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2021 às 16:43

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 16:43

Crédito: Jogador fez, até aqui, 31 jogos na temporada pelo Verdão (Divulgação/Coritiba
A escalação do Coritiba, pensando no confronto da próxima quarta-feira (3) diante do Operário, no Couto Pereira, pode contar novamente com a presença de Matheus Sales após três partidas de ausência.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNos treinamentos feitos pela equipe no último fim de semana, o meio-campista não reclamou de dores na região do joelho, problema que o tirou dos compromissos recentes do Verdão diante de Vasco, Sampaio Corrêa e CRB, todos eles pela Série B do Brasileirão.
Nome de considerável regularidade desde o início da temporada, tendo feito 31 partidas com três gols e uma assistência, o mais provável é que Matheus seja encaixado na equipe titular do confronto no meio de semana marcado para às 18h30 (de Brasília).
O "reforço" chega em momento crucial para a equipe do Alto da Glória não apenas pensando na conquista do título, mas, principalmente, tentando garantir matematicamente o quanto antes o tão desejado retorno para a elite nacional. Neste momento, o time lidera a segundona com 58 pontos, sete a mais do que o quinto colocado, CRB, e dois acima do vice-líder, o Botafogo.

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