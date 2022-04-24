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futebol

Técnico do Coritiba destaca maturidade do time no empate contra o Atlético-MG

Galo abriu dois a zero no primeiro tempo, mas o Coxa buscou o empate na etapa complementar...

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 16:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2022 às 16:04
O empate de 2 a 2 entre Atlético-MG e Coritiba, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022 rendeu inúmeros elogios do técnico Gustavo Morínigo após a partida.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS“O time é bastante maduro na questão emocional. Eles sabem o que podem fazer. Mudamos de mentalidade no segundo tempo, começou do zero. Temos que valorizar os jogadores, pelo empenho que demonstraram contra um forte rival. O time teve uma recuperação muito boa na segunda etapa. Sabemos que enfrentamos um adversário de qualidade”, falou o Morínigo à rádio Transamérica.
O treinador ainda destacou a importância dos jogadores que entraram durante a partida e foram fundamentais para o Coxa buscar o empate: “as substituições tiveram resultado e isso é importante para o futuro”, finalizou o técnico do Coritiba. Vale destacar que entraram durante a partida Bernardo, Robinho, Fabrício Daniel (participou da construção do primeiro gol) e Adrián Martinez (marcou o gol de empate).
Crédito: Foto:ReproduçãoCoritiba

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