Técnico do Coritiba destaca maturidade do time no empate contra o Atlético-MG

O empate de 2 a 2 entre Atlético-MG e Coritiba, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022 rendeu inúmeros elogios do técnico Gustavo Morínigo após a partida.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS“O time é bastante maduro na questão emocional. Eles sabem o que podem fazer. Mudamos de mentalidade no segundo tempo, começou do zero. Temos que valorizar os jogadores, pelo empenho que demonstraram contra um forte rival. O time teve uma recuperação muito boa na segunda etapa. Sabemos que enfrentamos um adversário de qualidade”, falou o Morínigo à rádio Transamérica.