Técnico do Corinthians Feminino almeja ida ao futebol masculino e fala sobre renovação de contrato

O técnico da equipe feminina do Corinthians, Arthur Elias, pode aumentar a sua prateleira de taças. O Timão enfrenta o São Paulo no sábado (4), às 16h, pelo primeiro jogo da final do Paulistão 2021. Caso saia vitorioso, o "Reizinho" chegará ao seu décimo título com a equipe.Chelsea vai poupar o time no Mundial? Veja quem são os reservas dos Blues

Apesar do enorme sucesso no comando do futebol feminino e ter estabelecido o Timão como uma das equipes mais vitoriosas da categoria, Arthur expressou o seu desejo em migrar para o futebol masculino, e revelou já ter recebido convites.

- Sim, é um objetivo meu (treinar um time masculino). Tive alguns convites já, isso deve acontecer não sei quando. Talvez não demore muito, mas minha ideia é sim treinar o futebol masculino. Quando fui perguntado se me considero um dos melhores treinadores do futebol feminino, estendo ao futebol masculino. Não vejo isso como uma distinção. Acho que treinar, falamos de liderança, gestão, conhecimento técnico, e isso eu vejo que estou preparado. Não vejo essa distinção, como muitos e o mercado ainda enxergam. Espero que meu trabalho esteja mostrando isso - disse o comandante que está no futebol feminino desde 2006.

TIMÃO NO G4? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO

Mesmo com a intenção de mudar de ares, o treinador fez questão de acalmar a torcida, dizendo que sua renovação está encaminhada e seguirá no comando do clube em 2022.

- Não falei em tom de despedida, não! Me desculpe se ficou essa impressão. O que eu quis dizer é que tenho gratidão pelo futebol feminino, mas também respondo francamente que tenho objetivo de trabalhar com o masculino. Fiz essa reflexão, assim como deixei claro que está quase tudo acertado para que eu, e minha comissão, permaneça no Corinthians na próxima temporada. Não vai ser para esse próximo ano - ponderou Arthur em entrevista coletiva concedida na sede da Federação Paulista de Futebol.

O treinador ainda comentou sobre a chance de encerrar o ano com a tríplice coroa, já que o Corinthians faturou o Brasileirão contra o Palmeiras e a Libertadores diante do Santa Fé. Agora, a equipe pode levar o Paulistão e consagrar o "ano do tri".

- A tríplice coroa, seja o primeiro, o último ano, vai ser sempre importante. Ganhar todos os campeonatos que disputa em um ano, nunca aconteceu comigo. Estou muito empolgado, estamos motivados para alcançar essa marca em um ano com dificuldades. Que sejamos merecedores contra o São Paulo e buscar o tricampeonato paulista para tornar o ano da tríplice coroa e os anos do tri (Paulistão, Brasileirão e Libertadores) - concluiu Arthur.

O jogo de volta da grande final do Paulistão Feminino ocorre na quarta-feira (8), às 21h, na Arena Barueri. A entrada é gratuita.