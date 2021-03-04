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Técnico do Corinthians evita falar sobre paralisação do futebol, mas diz: 'Temos que privilegiar a saúde'

Na última quarta-feira (3), o Brasil registrou maior quantidade de morte por Covid-19...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 16:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2021 às 16:53
Crédito: Reprodução/Corinthians TV
Diferentemente do técnico do América-MG, Lisca, que antes da partida contra o Athletic, nesta quarta-feira (3), pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, desabafou sobre a continuidade de algumas competições esportivas em meio a crescente de casos de Covid-19 no país, o treinador do Corinthians, Vagner Mancini, evitou emitir uma opinião contundente sobre o tema.
Mancini não se enxerga como pessoa indicada a falar, salientou os protocolos de prevenção ao doença na realização dessas partidas e competição, mas salientou que a prioridade precisa ser a saúde.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos- Eu, sinceramente, não acho que sou a pessoa mais indicada a falar de paralisação ou não. Seguimos uma série de protocolos, temos que privilegiar sempre a saúde, mas não sou a pessoa mais indicada. Estou à frente dos meus atletas, minha função é dar treinos e escalar. Temos pessoas capacitadas para decidir esse tipo de coisa, eu prefiro ficar com a parte técnica e tática - disse Mancini após o empate em 2 a 2 contra o Palmeiras, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Paulistão, em entrevista coletiva virtual.
Na fala de Lisca, em Minas Gerais, o profissional questionou principalmente a nova tabela da Copa do Brasil, divulgada pela CBF também na última quarta-feira (3). De acordo com o treinador do Coelho, os Estaduais, por serem de deslocamento curto ainda compete, mesmo com o cenário crescente de contaminação e mortos pelo novo coronavírus, diferentemente da competição nacional que contempla atualmente 92 equipes, de diferentes lugares do Brasil.
O Timão estreia na Copa do Brasil no dia 16 de março, contra o Salgueiro, de Pernambuco, no estádio Cornélio de Barros, no interior pernambucano. Por jogar fora de casa, o time de Parque São Jorge tem a vantagem do empate para avançar a segunda fase do torneio.
Até o momento, a Confederação Brasileira de Futebol não sinalizou a possibilidade de suspensão ou cancelamento de competições que exigem um nível maior de deslocamento.
Na última quarta-feira, o Brasil registrou recorde de mortos por Covid-19, 1910. Através das suas redes sociais, o próprio Corinthians lamentou a estatística.

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