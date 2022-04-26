Técnico do Corinthians contra o Boca já foi o 'nerd da sala de aula' em Portugal

O melhor aluno da classe. Assim pode ser uma das melhores definições de Filipe Almeida, auxiliar-técnico de Vítor Pereira, e que comandará o Corinthians na beirada do campo contra o Boca Juniors-ARG, nesta terça-feira (26), às 21h30, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do grupo E da Conmebol Libertadores.> GALERIA - Veja o retrospecto de Corinthians e Boca na história> TABELA - Confira e simule os jogos da Libertadores> GUIA - Tudo sobre o Timão na Copa LibertadoresCom VP em isolamento, por ter sido diagnosticado com o novo coronavírus, Filipe foi o encarregado por assumir o papel do ‘seu chefe’ no jogo mais importante do ano para o Timão até aqui. Momento do profissional colocar em prática todo o valor que já mostrou na teoria.

Isso porque o Filipe Almeida foi o melhor da sua turma em Portugal ao tirar a licença Uefa Pro, em 2013, nível máximo na formação de técnicos na Europa.

Com a nota 17,0, o profissional ficou na frente de nomes como Francisco Neto, atual treinador da seleção feminina de Portugal (2º), Paulo Fonseca, ex-técnico do Porto-POR e Roma-ITA (3º), Nuno Espírito Santo, ex-comandante de Tottenham-ENG e Wolverhampton-ENG (5º), e Sérgio Conceição, que atualmente está à frente do Porto-POR (6º).

Diferentemente de Vítor Pereira, e alguns nomes superados por Filipe no ranking de formação na Uefa, o comandante do Timão contra o Boca não teve carreira como jogador, iniciando a sua trajetória no futebol como preparador físico.

Almeida integrou a comissão técnica de VP já em 2004 e 2007, quando tinha entre 24 e 27 anos. Isso aconteceu antes mesmo da ascensão do atual treinador corintiano.

A primeira experiência profissional do auxiliar de Vítor Pereira, ainda como preparador, foi nas equipes do Sanjoanense e Espinho, que disputavam a Segunda Divisão B e Nível Três em Portugal, respectivamente.

Na temporada de 2007/08, Filipe se separou de Vítor, que foi treinar o time sub-15 do Porto-POR. O então preparador físico foi integrar a comissão técnica de Jorge Casquilha no extinto Atlético Clube Valdevez, da cidade de Arcos de Valdevez, que à época disputava a Segunda Divisão Nível Três no futebol português.

O reencontro entre Filipe Almeida e Vítor Pereira ocorreu já no ano seguinte, quando o atual treinador do Timão foi treinar o time principal do Santa Clara e chamou o ‘pupilo’ para compor a sua comissão novamente como preparador.

Na temporada 2010/11, Vítor foi contratado para ser auxiliar-técnico de André Vilas-Boas, no Porto, e Filipe permaneceu no Santa Clara naquela temporada.

No ano seguinte, quando Pereira assumiu o time principal dos Dragões, chamou Filipe de volta para trabalhar com ele.

A partir dali a dupla não se separou mais profissionalmente.

Dois anos depois atingir a melhor nota do seu grupo no UEFA Pro, Filipe Almeida passou a exercer a função de auxiliar-técnico de Vítor Pereira, ao lado de Luís Miguel, cunhado do treinador corintiano.

Na função atual, Filipe trabalhou com VP no Fenerbaçhe-TUR, 1860 München-GER, Shanghai SIPG-CHN e atualmente no Timão.

No início da pandemia do novo coronavírus o protocolo de isolamento para positivados era de 10 a 14 dias. No entanto, desde o início deste ano os clubes tem testado diariamente os seus profissionais e liberando o retorno assim que os exames resultarem negativo para a Covid-19.

Com isso, ainda não há previsão de retorno de Vítor Pereira ao trabalho, seja no cotidiano de treinamento ou na beirada do campo. Portanto, Filipe Almeida pode dirigir não só o Corinthians contra o Boca Juniors, como também nos próximos compromissos do clube brasileiro, contra Fortaleza, pelo Brasileirão, e Deportivo Cali-COL, pela Libertadores.