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Técnico do Corinthians comenta ausência de Fagner em derrota: 'Sempre vai fazer falta'

Cumprindo suspensão, lateral-direito ficou de fora do jogo mais importante do Timao no fim da temporada...
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Publicado em 

17 fev 2021 às 23:45

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 23:45

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Após 25 jogos consecutivos atuando 90 minutos, o lateral-direito Fagner ficou de fora do jogo mais importante do Corinthians nesta reta final de Brasileirão, a derrota por 1 a 0 para o Santos, na noite desta quarta-feira (17), em jogo atrasado da 33ª rodada da competição.
Um dos atletas mais experientes do elenco corintiano, no qual foi revelado e retornou em 2014 para não sair mais, o camisa 23 havia recebido o terceiro cartão amarelo no revés do Timão para o Flamengo, por 2 a 1, no último domingo (14), no estádio do Maracanã, pela 36ª partida da competição nacional.
>> Veja a tabela e simule os jogos do BrasileirãoEm entrevista coletiva virutal ao fim do clássico diante do Peixe, o técnico Vagner Mancini comentou sobre o peso da ausênicia do lateral.
- Óbvio que o Fagner sempre vai fazer falta, não só no Corinthians, mas em qualquer equipe, porque ele é dotado de uma enorme capacidade de defender e atacar, e o time está acostuado com ele - afirmou o treinador.
No entanto, Mancini não atribiu a derrota para o Alvinegro Praiano exclusivamente a falta de Fagner, mas a erros coletivos da equipe.
- Nos últimos jogos, de certa forma, acabamos desperdiçando pontos importantes por erros da nossa equipe, técnicos, táticos, estruturais, dentro dos detalhes - disse Vagner.
Faltando duas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, Fagner volta ao Timão em busca de ajudar a equipe a alcançar a última vaga brasileira na pré-Libertadores. A vaga hoje é do Santos, oitavo colocado, com o time de Parque São Jorge a quatro pontos, tendo apenas mais seis em disputada.

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