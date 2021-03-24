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Técnico do Corinthians admite que desempenho de Otero está longe do ideal: 'A gente lamenta'

Vagner Mancini afirmou que tem conversado com o jogador, e até tentativa de deslocamento de função frustrou expectativas: 'Distante do que é capaz de fazer'...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 17:33

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 17:33
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Otero foi titular na vitória do Corinthians sobre o Mirassol, nesta terça-feira (23), pela quinta rodada do Campeonato Paulista, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), mas mais uma vez não foi bem. Mesmo não tendo sido substituído, o treinador corintiano, Vagner Mancini, admitiu que o desempenho do meia não tem se encaixado no ideal nas últimas partidas.
O técnico do Timão afirmou que conversa com o venezuelano, com quem já havia trabalho no Atlético-MG, em 2019, que enxerga dedicação no cotidiano de treinamento, mas nos jogos as coisas não vêm fluindo ao atleta.
- Temos o hábito de conversar muito com todos os atletas, e o Otero é um desses, ele foi meu atleta no Atlético-MG, falo muito com ele, vem muito dedicado nos treinamentos, batendo faltas, mas não vem acontecendo nos jogos e a gente lamenta - disse Mancini em entrevista coletiva virtual ao fim da do duelo contra o Leão da Alta Araraquarense.
Nas últimas três partidas do Timão, contra São Caetano, Salgueiro e Mirassol, Otero foi titular, jogando os 90 minutos em duas das três ocasiões. Nestes compromissos, Mancini optou por escalar o camisa 11 mais centralizado e não pelo lado esquerdo, como ele vinha atuando na temporada passada. Contudo, mesmo com a mudança de posicionamento o jogador não tem rendido o que pode apresentar.
- Tenho tentado tirar o máximo dele, até o desloquei fazendo com que ele jogasse de extremo para jogar no meio, porque é competitivo e tem contribuído muito, mas está distante do que ele é capaz de fazer - pontuou Vagner Mancini.
Otero chegou ao Corinthians em agosto do ano passado e até aqui tem 30 jogos disputados, 21 como titular, e um gol marcado. Especialista em bolas pardas, o jogador ainda não foi às redes em situações desse tipo. Foram 21 faltas cobradas com a camisa corintiana até o momento e nenhuma vazou a meta adversária.

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