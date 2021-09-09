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Técnico do Botafogo, Enderson Moreira, é julgado pelo Pleno do STJD e recebe mais dois jogos de suspensão

Como este é o último recurso do judiciário esportivo, não cabe mais recurso; a decisão foi proferida por maioria dos votos...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 15:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2021 às 15:45
Crédito: Reprodução/SporTV
Nesta quinta-feira, o Pleno do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reformou a plena aplicada ao técnico Enderson Moreira, do Botafogo, e, agora, ele pegou mais dois jogos de suspensão na Série B. Dessa forma, o treinador não estará na beira do gramado nas partidas contra o Londrina e contra o Náutico, válidas pela 23ª e 24ª rodada, respectivamente.
> Dancinha do Fogão! Torcedor de 14 anos viraliza e explica dança ao L! Vale lembrar que Enderson já havia sido julgado em primeira instância por reclamação desrespeitosa e pegou dois jogos de suspensão - que já foram cumpridos. A Procuradoria do STJD, contudo, considerou a pena branda e, então, levou o caso para o Pleno. Como este é o último recurso do judiciário esportivo, não cabe mais recurso. A decisão foi proferida por maioria dos votos.
O caso aconteceu na partida contra o Confiança, válida pela 14ª rodada da Série B. Durante o jogo, Enderson se desentendeu com o quarto árbitro, o chamou de "despreparado" e afirmou que ele deveria "trabalhar com vôlei. Abaixo, relembre o diálogo:
- Você é um cara despreparado para poder trabalhar, cara. Cadê o rádio seu? Cadê seu rádio que quebrou? Tá vendo como você é despreparado? Tá vendo como você é despreparado? Você é despreparado, você tem que entender isso, você é despreparado, tá certo? Despreparado.
Enderson, então, é segurado pelo seu auxiliar e dispara para cima dele:
- Eu falei, po***, sai daqui cara***, sai daqui, sai daqui – diz Enderson, o empurrando.
Enderson se dirige ao árbitro, novamente, e diz:
- Eu falei po*** .
O quarto árbitro, então, responde:
- Eu não estou aqui para ouvir isso.
E Enderson volta a ofendê-lo:
- Ah, não? Então, está aqui para trabalhar com o que, então? Vai trabalhar com vôlei, vai trabalhar com outro esporte qualquer, cara. Tá certo? Você é despreparado. Põe lá no relatório o que eu falei para você ver. Põe lá o que eu falei. Você não tem capacidade para poder estar aí. Vai trabalhar aí o resto da sua vida.

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