Técnico do Botafogo chama quarto árbitro de 'despreparado' e dispara: 'Vai trabalhar com vôlei'

Crédito: Reprodução/SporTV

Uma cena lamentável marcou a vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Confiança, em partida válida pela 14ª rodada da Série B, no Batistão. Por volta dos 14 minutos do segundo tempo, o técnico Enderson Moreira se irritou com o quarto árbitro e começou a xingá-lo até ser expulso de campo.

O treinador do Botafogo chamou o quarto árbitro Michael Vinícius Santos Freitas, da Federação do Sergipe de despreparado. Além disso, Enderson disse que ele trabalharia "aí" para o resto da vida e também afirmou que ele deveria trabalhar com vôlei. Ele tentou ser contido por membros da comissão técnica do Alvinegro, mas de nada adiantou.

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VEJA COMO FOI O DIÁLOGO

- Você é um cara despreparado para poder trabalhar, cara. Cadê o rádio seu? Cadê seu rádio que quebrou? Tá vendo como você é despreparado? Tá vendo como você é despreparado? Você é despreparado, você tem que entender isso, você é despreparado, tá certo? Despreparado.

Enderson, então, é segurado pelo seu auxiliar e dispara para cima dele:

- Eu falei, po***, sai daqui cara***, sai daqui, sai daqui – diz Enderson, o empurrando.

Enderson se dirige ao árbitro, novamente, e diz:

- Eu falei po*** .

O quarto árbitro, então, responde:

- Eu não estou aqui para ouvir isso.

E Enderson volta a ofendê-lo: