Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Técnico do Botafogo chama quarto árbitro de 'despreparado' e dispara: 'Vai trabalhar com vôlei'
futebol

Técnico do Botafogo chama quarto árbitro de 'despreparado' e dispara: 'Vai trabalhar com vôlei'

O treinador Enderson Moreira se irritou com o quarto árbitro e começou a xingá-lo; técnico também disse que ele trabalharia 'aí' pelo resto da vida...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 19:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jul 2021 às 19:20
Crédito: Reprodução/SporTV
Uma cena lamentável marcou a vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Confiança, em partida válida pela 14ª rodada da Série B, no Batistão. Por volta dos 14 minutos do segundo tempo, o técnico Enderson Moreira se irritou com o quarto árbitro e começou a xingá-lo até ser expulso de campo.
O treinador do Botafogo chamou o quarto árbitro Michael Vinícius Santos Freitas, da Federação do Sergipe de despreparado. Além disso, Enderson disse que ele trabalharia "aí" para o resto da vida e também afirmou que ele deveria trabalhar com vôlei. Ele tentou ser contido por membros da comissão técnica do Alvinegro, mas de nada adiantou.
> ATUAÇÕES: Diego Loureiro e Romildo garantem vitória do Botafogo> Veja a tabela da Série B
VEJA COMO FOI O DIÁLOGO
- Você é um cara despreparado para poder trabalhar, cara. Cadê o rádio seu? Cadê seu rádio que quebrou? Tá vendo como você é despreparado? Tá vendo como você é despreparado? Você é despreparado, você tem que entender isso, você é despreparado, tá certo? Despreparado.
Enderson, então, é segurado pelo seu auxiliar e dispara para cima dele:
- Eu falei, po***, sai daqui cara***, sai daqui, sai daqui – diz Enderson, o empurrando.
Enderson se dirige ao árbitro, novamente, e diz:
- Eu falei po*** .
O quarto árbitro, então, responde:
- Eu não estou aqui para ouvir isso.
E Enderson volta a ofendê-lo:
- Ah, não? Então, está aqui para trabalhar com o que, então? Vai trabalhar com vôlei, vai trabalhar com outro esporte qualquer, cara. Tá certo? Você é despreparado. Põe lá no relatório o que eu falei para você ver. Põe lá o que eu falei. Você não tem capacidade para poder estar aí. Vai trabalhar aí o resto da sua vida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados