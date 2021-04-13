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Técnico do Borussia Dortmund acredita em classificação na Champions: 'A confiança é grande'

Edin Terzic reconhece superioridade do Manchester City, mas acredita que equipe alemã poderá chegar às semifinais da Champions League. Duelo acontece nesta quarta-feira...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 15:19

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 15:19
Crédito: Reprodução/Twitter Borussia Dortmund
O Borrusia Dortmund está pronto para o duelo contra o Manchester City pelas quartas de final da Champions League e o técnico Edin Terzic acredita na classificação para as semifinais. Em entrevista coletiva, o comandante aurinegro afirmou que sua equipe "pode resistir" ao clube inglês.
+ Veja a tabela da Champions League- A confiança aqui é grande, mas só isso não será suficiente. Mostramos que podemos resistir a times de primeira linha. Será uma tarefa brutalmente difícil, temos que trabalhar muito e ser corajosos amanhã - disse Terzic.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
O técnico do Borussia também confirmou que o atacante Jadon Sancho não estará disponível para a partida. Recuperando-se de lesão, o inglês não atuou também no jogo de ida.
- Temos alguns jogadores indisponíveis. Esta tarde e amanhã veremos quem joga. Jadon Sancho infelizmente não é uma opção para a partida.

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