Técnico do Borussia Dortmund acredita em classificação na Champions: 'A confiança é grande'

Crédito: Reprodução/Twitter Borussia Dortmund

O Borrusia Dortmund está pronto para o duelo contra o Manchester City pelas quartas de final da Champions League e o técnico Edin Terzic acredita na classificação para as semifinais. Em entrevista coletiva, o comandante aurinegro afirmou que sua equipe "pode resistir" ao clube inglês.

+ Veja a tabela da Champions League- A confiança aqui é grande, mas só isso não será suficiente. Mostramos que podemos resistir a times de primeira linha. Será uma tarefa brutalmente difícil, temos que trabalhar muito e ser corajosos amanhã - disse Terzic.

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O técnico do Borussia também confirmou que o atacante Jadon Sancho não estará disponível para a partida. Recuperando-se de lesão, o inglês não atuou também no jogo de ida.