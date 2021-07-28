futebol

Técnico do Barcelona, Ronald Koeman, barra duas contratações

Comandante holandês rechaçou sugestões da diretoria pela chegada do zagueiro Cristian Romero, da Atalanta, e do meia Renato Sanches, do Lille...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 08:20

LanceNet

28 jul 2021 às 08:20
Crédito: Ronald Koeman recusou dois nomes para o Barcelona nesta janela de transferências (Josep LAGO / AFP
Ronald Koeman, técnico do Barcelona, parece estar satisfeito com o elenco que tem em mãos para a próxima temporada. Segundo a "RAC1", o comandante holandês rechaçou as contratações do zagueiro Cristian Romero e do meia Renato Sanches sugeridas pela diretoria blaugrana.De acordo com as informações, as negativas se dão por motivos diferentes. Em relação ao zagueiro da Atalanta e Argentina, o treinador culé acredita que já possui atletas no elenco com um perfil parecido. Já o português e atual campeão da Ligue 1 não é um nome que o convence.
O clube catalão, de fato, possui muitos defensores no elenco. O plantel atual conta com Piqué, Lenglet, Ronald Araújo, Mingueza, que oferece opção como lateral, além do recém-contratado Eric Garcia e Umtiti, que não está nos planos do comandante.
Já o setor do meio de campo é considerado carente e o Barcelona segue em busca de um reforço após ter fracassado nas negociações com Wijnaldum, que optou por jogar no Paris Saint-Germain.

