Técnico do Barcelona, Ronald Koeman, barra duas contratações

Ronald Koeman, técnico do Barcelona, parece estar satisfeito com o elenco que tem em mãos para a próxima temporada. Segundo a "RAC1", o comandante holandês rechaçou as contratações do zagueiro Cristian Romero e do meia Renato Sanches sugeridas pela diretoria blaugrana.De acordo com as informações, as negativas se dão por motivos diferentes. Em relação ao zagueiro da Atalanta e Argentina, o treinador culé acredita que já possui atletas no elenco com um perfil parecido. Já o português e atual campeão da Ligue 1 não é um nome que o convence.
O clube catalão, de fato, possui muitos defensores no elenco. O plantel atual conta com Piqué, Lenglet, Ronald Araújo, Mingueza, que oferece opção como lateral, além do recém-contratado Eric Garcia e Umtiti, que não está nos planos do comandante.
Já o setor do meio de campo é considerado carente e o Barcelona segue em busca de um reforço após ter fracassado nas negociações com Wijnaldum, que optou por jogar no Paris Saint-Germain.