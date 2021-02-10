Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Técnico do Barcelona, Koeman se irrita com árbitro de vídeo: 'Não sei a razão do VAR não ter agido'
futebol

Técnico do Barcelona, Koeman se irrita com árbitro de vídeo: 'Não sei a razão do VAR não ter agido'

Holandês mostrou-se revoltado com a arbitragem após a derrota para o Sevilla pela ida da semifinal da Copa do Rei...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2021 às 20:42

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 20:42

Crédito: Reprodução / Twitter Barcelona
Após a derrota do Barcelona para o Sevilla por 2 a 0 pela Copa do Rei nesta quarta-feira, o treinador do Barça, Ronald Koeman, declarou em entrevista pós-jogo, que está irritado com a arbitragem da partida. Após lances polêmicos, o time catalão teve motivos para reclamar.
Veja a tabela do Espanhol- Penso que o lance de Alba é pênaltti. O árbitro esteve bem, mas essa jogada levanta dúvidas. Todos disseram-me que era pênalti, e não apenas pessoas do Barça. Não sei a razão do VAR não ter agido - disse Koeman.
O treinador do Barcelona falou ainda sobre a derrota na partida de ida contra o Sevilla.
- O resultado de 2 a 0 é bom para o Sevilla e para aquilo que fizemos. Merecíamos muito mais, jogamos bem e tivemos muitas oportunidades - concluiu.
​O jogo de volta da semifinal da Copa do Rei acontece somente no dia 3 de março. Tendo que tirar a desvantagem do placar, o Barcelona receberá o Sevilla no Camp Nou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mutirão oferece documentação gratuita a pessoas em vulnerabilidade em Vitória
Imagem de destaque
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência
Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados