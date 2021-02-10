Técnico do Barcelona, Koeman se irrita com árbitro de vídeo: 'Não sei a razão do VAR não ter agido'

Crédito: Reprodução / Twitter Barcelona

Após a derrota do Barcelona para o Sevilla por 2 a 0 pela Copa do Rei nesta quarta-feira, o treinador do Barça, Ronald Koeman, declarou em entrevista pós-jogo, que está irritado com a arbitragem da partida. Após lances polêmicos, o time catalão teve motivos para reclamar.

Veja a tabela do Espanhol- Penso que o lance de Alba é pênaltti. O árbitro esteve bem, mas essa jogada levanta dúvidas. Todos disseram-me que era pênalti, e não apenas pessoas do Barça. Não sei a razão do VAR não ter agido - disse Koeman.

O treinador do Barcelona falou ainda sobre a derrota na partida de ida contra o Sevilla.

- O resultado de 2 a 0 é bom para o Sevilla e para aquilo que fizemos. Merecíamos muito mais, jogamos bem e tivemos muitas oportunidades - concluiu.