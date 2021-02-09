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Técnico do Barcelona critica capa da France Football que estampa Messi com a camisa do PSG

Ronald Koeman também criticou o técnico do Lyon, que o acusou de ter o mesmo comportamento com Memphis Depay...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 13:42

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 13:42

Crédito: JOSEP LAGO / AFP
O clima para a partida entre Barcelona e PSG válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões está cada vez mais tenso. Isso porque a capa da revista francesa France Football desta segunda-feira é o astro do Barça Lionel Messi vestido com a camisa do Paris Saint-Germain. A publicação sugere que o camisa 10 da seleção argentina pode ser um dos reforços do time da capital francesa para a próxima temporada. Quem não gostou nada foi o técnico do Barcelona, Ronald Koeman. + Veja aqui quais são os confrontos das oitavas de final da Champions League- Não sei por que o fazem. Se querem falar sobre Leo e o seu futuro, que falem. Não é importante para mim. O que nos compete fazer é preparar os jogos com Sevilha e Alavés. Na terça-feira enfrentaremos o PSG pela Champions e aí a gente vê o que acontece.Ronald Koeman não se limitou a criticar a revista francesa. O treinador do Lyon, Rudi Garcia, disse que o holandês fez o mesmo com o atacante Memphis Depay, que é apontado como alvo do Barcelona.
- Parece que gosta de falar na imprensa e ser protagonista. Rudi García não é um homem importante para mim.

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