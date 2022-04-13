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Técnico do Bahia, Guto Ferreira vai ao hospital com dores no peito

Treinador foi até o Hospital da Bahia com quadro semelhante ao ocorrido em 2018...

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 10:04

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2022 às 10:04
Nas primeiras horas desta quarta-feira (13), mais precisamente às 3h (de Brasília), o técnico do Bahia, Guto Ferreira, precisou comparecer ao Hospital da Bahia sentindo fortes dores no peito e com sinais de ansiedade, indicativos para uma suspeita de infarto.> GALERIA: Janela fechou! Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiroA informação, divulgada inicialmente pelo jornalista Márcio Martins, dava conta de que o treinador de 56 anos de idade passou por uma bateria de exames onde, por volta das 7h, foi liberado para seguir a observação de seu quadro em casa.
Através de seus canais oficiais, o Bahia confirmou a informação de que o treinador havia sentido o que foi relatado como "um desconforto no tórax". Porém, agregou que, como "nada foi diagnosticado", Guto está "pronto para a batalha de sexta no Recife".
Além disso, um vídeo foi divulgado onde o próprio Guto declara, em meio a uma das atividades preparatórias visando o confronto com o Náutico, pela Série B, que está tudo bem com ele.
Essa não é a primeira oportunidade em que Guto Ferreira passa por uma situação de dores na região do coração e precisa ser internado. Em 2018, quando também dirigia o Tricolor, ele teve diagnosticada uma arritmia onde precisou ser medicado antes da liberação no mesmo dia.
Crédito: Técnicotinhasuspeitadeinfarto(FelipeOliveira/ECBahia

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