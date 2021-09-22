futebol

Técnico do Ajax nega rumores sobre possível ida para o Barcelona

Erik ten Hag também já foi alvo de especulação em clubes da Premier League, mas renovou seu contrato com o Ajax por duas temporadas na última janela de transferências...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 09:05

Crédito: AFP
Erik ten Hag, técnico do Ajax, negou todos os rumores sobre uma possível ida para o Barcelona em entrevista à "ESPN". O comandante, que renovou seu contrato com a equipe holandesa até 2023, afirmou estar focado no trabalho com seu clube atual.- O que eu tenho que fazer com tudo isso? Estou ocupado com o Ajax. Esses rumores... Pode ser engraçado para você, mas não é para mim.
O nome do comandante foi especulado para dirigir o Tottenham após a saída de José Mourinho. Neste momento, o técnico é cotado por Laporta no Barcelona por conta dos resultados ruins que a equipe vem tendo com Ronald Koeman, que está muito pressionado no cargo.
Ten Hag acumula bons resultados nos últimos anos, como a conquista de dois títulos da Eredivisie e dois troféus da Copa da Holanda. Além disso, o treinador foi responsável por colocar o Ajax na semifinal da Champions League em 2018/2019.

