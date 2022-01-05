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Técnico da Juventus garante que Morata não irá para o Barcelona

Massimiliano Allegri afirmou que conversou com o centroavante nos últimos dias e pretende contar com o camisa nove até o fim da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 11:47

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 11:47

Massimiliano Allegri, técnico da Juventus, garantiu que o atacante Álvaro Morata não irá deixar a Velha Senhora para vestir a camisa do Barcelona nesta janela de transferências. O italiano disse que já conversou com o camisa nove e que conta com o espanhol até o fim da temporada.- Morata marcou cerca de 20 gols no ano passado e já tem sete neste ano. Ele é um jogador de performance, mas no futebol se dão rótulos, sempre parece que falta alguma coisa. Conversei com ele e disse claramente que ele não sai daqui - sentenciou o comandante.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
De acordo com a imprensa italiana, a Juventus estaria disposta a negociar a saída de Morata, que está emprestado até junho pelo Atlético de Madrid, em caso de chegada de um outro nome. No entanto, os nomes de Milik e Icardi parecem improváveis uma vez que o Olympique Marseille e PSG não pretendem se desfazer de seus atletas.
Com isso, o Barcelona segue no mercado em busca de uma nova peça para o setor de ataque após a contratação de Ferran Torres. Os culés não confiam em Luuk de Jong, mas têm como principal interesse a contratação de Erling Haaland na próxima temporada.
Crédito: ÁlvaroMoratanãoirádeixaraJuventusnestajaneladetransferências(Foto:Divulgação/Juventus

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