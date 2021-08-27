Técnico da Juventus confirma saída de Cristiano Ronaldo

Massimiliano Allegri, técnico da Juventus, confirmou a saída de Cristiano Ronaldo em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira. O italiano revelou o conteúdo de uma conversa que teve com o português na última quinta-feira em que o atleta manifestou desejo em buscar um novo desafio.- Cristiano Ronaldo me disse ontem que queria sair da Juventus. É por isso que ele não participou do treino desta manhã e não está relacionado para o jogo contra o Empoli. Eu não estou desapontado com ele. Tomou sua decisão, irá para um novo clube após três anos aqui. Faz parte da vida.