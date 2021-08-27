Técnico da Juventus confirma saída de Cristiano Ronaldo

Massimiliano Allegri, técnico da Juventus, confirmou a saída de Cristiano Ronaldo em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira. O italiano revelou o conteúdo de uma conversa que teve com o português na última quinta-feira em que o atleta manifestou desejo em buscar um novo desafio.- Cristiano Ronaldo me disse ontem que queria sair da Juventus. É por isso que ele não participou do treino desta manhã e não está relacionado para o jogo contra o Empoli. Eu não estou desapontado com ele. Tomou sua decisão, irá para um novo clube após três anos aqui. Faz parte da vida.
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Cristiano Ronaldo não participou das atividades da Velha Senhora nesta sexta-feira, mas apareceu no Centro de Treinamento, onde ficou por cerca de 40 minutos, para se despedir dos companheiros, segundo a imprensa italiana. Nas próximas horas, o futuro do craque deve ser definido oficialmente.
O atleta possui um acordo verbal com o Manchester City para assinar um contrato até 2023 com um salário de 15 milhões de euros (R$ 92 milhões) por temporda. No entanto, falta chegar em Turim uma proposta da equipe inglesa pela transferência do atacante.