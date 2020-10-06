Técnico da França diz que Griezmann não está contente no Barcelona

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, disse que o atacante Antoine Griezmann não está satisfeito no Barcelona. Nos três primeiros jogos do clube na temporada, o novo técnico blaugrana, Ronald Koeman, escalou o francês aberto pelo lado direito, o que teria incomodado o jogador. - Estou convencido de que atualmente ele não está feliz com sua situação no Barcelona. Se ele comentasse sobre isso, acho que Koeman não ficaria feliz em ouvir. Não falo sobre o que acontece em outros clubes. Griezmann está atualmente jogando na ponta-direita, mas, para mim, ele é ainda mais eficaz quando está no centro do jogo, quando consegue tocar muito na bola - disse.