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futebol

Técnico da França diz que Griezmann não está contente no Barcelona

Didier Deschamps afirmou que jogador não pode atuar pelo lado direito. Ronald Koeman, treinador do Barcelona, tem escalado o camisa 7 aberto pelo lado do campo...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 12:23

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 12:23

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, disse que o atacante Antoine Griezmann não está satisfeito no Barcelona. Nos três primeiros jogos do clube na temporada, o novo técnico blaugrana, Ronald Koeman, escalou o francês aberto pelo lado direito, o que teria incomodado o jogador. - Estou convencido de que atualmente ele não está feliz com sua situação no Barcelona. Se ele comentasse sobre isso, acho que Koeman não ficaria feliz em ouvir. Não falo sobre o que acontece em outros clubes. Griezmann está atualmente jogando na ponta-direita, mas, para mim, ele é ainda mais eficaz quando está no centro do jogo, quando consegue tocar muito na bola - disse.
A fala do técnico campeão mundial em 2018 foi na coletiva de imprensa na véspera do jogo entre França e Ucrânia, que se enfrentam em amistoso nesta quarta-feira. O camisa 7 do Barcelona foi convocado e deve ser titular.

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