Técnico da Chape prioriza resultado e dificuldade da Série B após bater o Guarani

Crédito: Márcio Cunha/ACF

Na partida onde a Chapecoense bateu o Guarani por 2 a 0 na última segunda-feira (24) jogando na Arena Condá, chamou a atenção o fato de que, justamente no período onde o time de Santa Catarina esteve com um homem a mais, a equipe não apresentou a dominância da situação e chegou a cometer duas penalidades.

Apesar desse contexto, o técnico Umberto Louzer preferiu exaltar o aproveitamento recente da equipe que faturou 10 dos 12 pontos disputados. Desempenho esse, aliás, que coloca a equipe na terceira posição com 10 unidades, um a menos do que o líder Paraná:

- Vamos nos pegar o que construímos em cima da nossa maturidade como equipe. O Guarani tem a posse, o domínio, e precisávamos compactar em largura e profundidade. Os jogadores construíram o 2 a 0. Serve de aprendizado. O que vale valorizar são os três pontos. Em quatro jogos temos 10 pontos.

- A gente fez um primeiro tempo muito bom, encaixamos tudo o que tínhamos de estratégia. O retorno no segundo tempo também agradou, construíndo. Mas depois que ficamos com um homem a mais não aproveitamos para fazer o terceiro ou não sofrer. Tivemos duas vaciladas, os dois pênaltis. Mas valorizar a vitória, pois a Série B é difícil. Temos que seguir evoluindo, pois a cada rodada a dificuldade vai aumentar - pontuou o treinador.