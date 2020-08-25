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Técnico da Chape prioriza resultado e dificuldade da Série B após bater o Guarani

Umberto Louzer pontuou as dificuldades enfrentadas pela equipe no tempo complementar, mas valorizando o triunfo na Arena Condá...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 11:06

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 11:06
Crédito: Márcio Cunha/ACF
Na partida onde a Chapecoense bateu o Guarani por 2 a 0 na última segunda-feira (24) jogando na Arena Condá, chamou a atenção o fato de que, justamente no período onde o time de Santa Catarina esteve com um homem a mais, a equipe não apresentou a dominância da situação e chegou a cometer duas penalidades.
Apesar desse contexto, o técnico Umberto Louzer preferiu exaltar o aproveitamento recente da equipe que faturou 10 dos 12 pontos disputados. Desempenho esse, aliás, que coloca a equipe na terceira posição com 10 unidades, um a menos do que o líder Paraná:
- Vamos nos pegar o que construímos em cima da nossa maturidade como equipe. O Guarani tem a posse, o domínio, e precisávamos compactar em largura e profundidade. Os jogadores construíram o 2 a 0. Serve de aprendizado. O que vale valorizar são os três pontos. Em quatro jogos temos 10 pontos.
- A gente fez um primeiro tempo muito bom, encaixamos tudo o que tínhamos de estratégia. O retorno no segundo tempo também agradou, construíndo. Mas depois que ficamos com um homem a mais não aproveitamos para fazer o terceiro ou não sofrer. Tivemos duas vaciladas, os dois pênaltis. Mas valorizar a vitória, pois a Série B é difícil. Temos que seguir evoluindo, pois a cada rodada a dificuldade vai aumentar - pontuou o treinador.
O próximo compromisso do Verdão do Oeste na temporada será na próxima sexta-feira (28) indo até o Centro-Oeste visitando o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 20h30 (horário de Brasília).

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