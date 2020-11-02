Técnico da Bolívia, César Farías está próximo de acertar com Botafogo

O Botafogo já tem um favorito para ser seu novo técnico: o venezuelano César Farias, que comanda a seleção boliviana. As conversas entre as partes já estão encaminhadas e Farías precisa apenas resolver sua liberação da seleção da Bolívia. A informação foi publicada primeiramente pelo 'GE' e confirmada pelo Lance!.
Após alguma negativas de treinadores brasileiros, a diretoria alvinegra buscou alternativas diferentes. O clube busca um substituto para Bruno Lazaroni desde a última quarta-feira.
Matéria em atualização