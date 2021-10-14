Técnico da Bélgica afirma que Hazard pode brigar por Bola de Ouro

Roberto Martínez, técnico da Bélgica, afirmou que Eden Hazard pode brigar por uma Bola de Ouro. Em entrevista ao programa "El Larguero", o comandante espanhol cobrou que o camisa 10 tenha mais minutos de jogo com a camisa do Real Madrid.- Se o Hazard pode brigar por uma Bola de Ouro no futuro? Sem dúvidas. O primeiro tempo dele contra a França me dá mais certeza disso. É verdade que a situação física de Hazard não é ótima. Sua situação na Espanha é muito atípica. É um atleta que precisa jogar para atingir o nível máximo. Vi que medicamente ele estava perfeito.