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futebol

Técnico da Bélgica afirma que Hazard pode brigar por Bola de Ouro

Roberto Martínez afirmou que o atleta precisa ter mais sequência de jogos com a camisa do Real Madrid e que está em ótimas condições físicas apesar das lesões nos últimos anos...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 09:37

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 09:37

Crédito: Roberto Martínez elogiou jogo de Hazard contra a França pela Nations League (FRANCK FIFE / AFP
Roberto Martínez, técnico da Bélgica, afirmou que Eden Hazard pode brigar por uma Bola de Ouro. Em entrevista ao programa "El Larguero", o comandante espanhol cobrou que o camisa 10 tenha mais minutos de jogo com a camisa do Real Madrid.- Se o Hazard pode brigar por uma Bola de Ouro no futuro? Sem dúvidas. O primeiro tempo dele contra a França me dá mais certeza disso. É verdade que a situação física de Hazard não é ótima. Sua situação na Espanha é muito atípica. É um atleta que precisa jogar para atingir o nível máximo. Vi que medicamente ele estava perfeito.
> Veja a tabela da La Liga
A história de Hazard no Real Madrid não está sendo como ninguém esperava. Após ser contratado em 2019 para ocupar a lacuna deixada por Cristiano Ronaldo, o belga não consegue ter o mesmo sucesso que conquistou com a camisa do Chelsea.
Em suas duas primeiras temporadas, o atleta participou apenas de 43 partidas com o clube merengue. Na atual campanha, o ponta esquerda não consegue se firmar na equipe titular até pela ótima fase que vive Vinícius Júnior sob comando de Carlo Ancelotti.

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