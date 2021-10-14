Técnico da Bélgica afirma que Hazard pode brigar por Bola de Ouro

Roberto Martínez, técnico da Bélgica, afirmou que Eden Hazard pode brigar por uma Bola de Ouro. Em entrevista ao programa "El Larguero", o comandante espanhol cobrou que o camisa 10 tenha mais minutos de jogo com a camisa do Real Madrid.- Se o Hazard pode brigar por uma Bola de Ouro no futuro? Sem dúvidas. O primeiro tempo dele contra a França me dá mais certeza disso. É verdade que a situação física de Hazard não é ótima. Sua situação na Espanha é muito atípica. É um atleta que precisa jogar para atingir o nível máximo. Vi que medicamente ele estava perfeito.
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A história de Hazard no Real Madrid não está sendo como ninguém esperava. Após ser contratado em 2019 para ocupar a lacuna deixada por Cristiano Ronaldo, o belga não consegue ter o mesmo sucesso que conquistou com a camisa do Chelsea.
Em suas duas primeiras temporadas, o atleta participou apenas de 43 partidas com o clube merengue. Na atual campanha, o ponta esquerda não consegue se firmar na equipe titular até pela ótima fase que vive Vinícius Júnior sob comando de Carlo Ancelotti.