Técnico Cuca tem ótimo retrospecto contra argentinos na Libertadores

O técnico Cuca defende um ótimo retrospecto contra argentinos na Copa Libertadores. O treinador esteve no comando de São Paulo, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Santos na competição. Entre partidas válidas por fase de grupos e até semifinal, o treinador enfrentou equipes da Argentina 13 vezes entre 2004 até hoje. Foram oito vitórias, três empates e apenas duas derrotas, um aproveitamento de 69,2%.Em 2004, Cuca eliminou o Rosário Central nas oitavas de final de forma dramática. Foi derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, venceu por 2 a 1 a volta e, na decisão por pênaltis, o São Paulo avançou para as quartas da competição por 5 a 4. Voltou a comandar uma equipe na Libertadores só em 2011, com o Cruzeiro. Ele enfrentou o Estudiantes na fase de grupos e venceu os dois duelos.Supersticioso, Cuca conta com uma ótima lembrança de um confronto contra time argentino nas semifinais da Copa Libertadores. Em 2013, foi campeão da competição pelo Atlético Mineiro e duelou com argentinos na fase de grupos e na semifinal. Venceu o Arsenal nos dois jogos da fase de grupos pelo mesmo placar (5 a 2) e enfrentou outro argentino nas semifinais. Perdeu para o Newell's por 2 a 0 na Argentina, mas venceu a volta por 2 a 0. A decisão foi para os pênaltis e o Atlético-MG avançou para a final ao vencer por 3 a 2. Na sequência, Cuca conquistou seu único título na Libertadores.
No comando do Palmeiras, Cuca enfrentou argentinos na fase de grupos da competição em dois anos seguidos. Em 2016, empatou em 3 a 3 com o Rosário Central, equipe carrasca nas oitavas quando estava no São Paulo. Já em 2017 venceu o Tucumán por 3 a 1. Outro capítulo dramático, mas com o Santos em 2018. Apesar dos empates sem gols nas oitavas, o Peixe foi eliminado após punição aplicada pela Conmebol pela escalação irregular de Carlos Sanchéz. Nesta edição, Cuca enfrentou apenas um argentino até agora. Venceu o Defensa e Justicia por 2 a 1, de virada na Vila Belmiro ainda pela fase de grupos. Santos e Cuca voltam a enfrentar um gigante argentino na semifinal. O Peixe vai até a Bombonera na quarta-feira (6), às 19:15 horas (Brasília), pegar o Boca Juniors no primeiro duelo da semifinal.Confira os duelos do Cuca contra argentinos:
06/05/2004 - Rosário 1 x 0 São Paulo (Oitavas de Final - ida)
12/05/2004 - São Paulo 2 x 1 Rosário (Oitavas de Final - volta)
17/02/2011 - Cruzeiro 5 x 0 Estudiantes (Fase de Grupos)
14/04/2011 - Estudiantes 0 x 3 Cruzeiro (Fase de Grupos)
27/02/2013 - Arsenal FC 2 x 5 Atlético-MG (Fase de Grupos)
04/04/2013 - Atlético-MG 5 x 2 Arsenal FC (Fase de Grupos)
04/07/2013 - Newell's 2 x 0 Atlético-MG (Semifinal - ida)
11/07/2013 - Atlético-MG 2 x 0 Newell's (Semifinal - volta)
07/04/2016 - Rosário 3 x 3 Palmeiras (Fase de Grupos)
25/05/2017 - Palmeiras 3 x 1 Tucumán (Fase de Grupos)
22/08/2018 - Independiente 0 x 0 Santos (Oitavas de Final - ida)
29/08/2018 - Santos 0 x 0 Independiente (Oitavas de Final - volta)
21/10/2020 - Santos 2 x 1 Defensa y Justicia (Fase de Grupos)