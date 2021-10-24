'Teatro dos meus sonhos': Liverpool aplica goleada histórica no Manchester United em Old Trafford

O Liverpool aplicou uma goleada histórica no Manchester United neste domingo. A equipe dos Reds venceu os Diabos Vermelhos em pleno Old Trafford pelo placar de 5 a 0, e contou com três gols de Salah e outros dois de Keita e Jota.Veja a tabela do Inglês
GOLS RÁPIDOSNo início da partida deste domingo, o Liverpool mostrou ao Manchester United que já dominaria completamente a partida. Aos cinco minutos, Naby Keita abriu o placar e, poucos minutos depois, aos treze, Diogo Jota aumentou a vantagem.
GOLEADAO Liverpool conseguiu, com um forte ataque, aplicar uma goleada no Manchester United já no primeiro tempo. Com 38 minutos, os Reds ampliaram a vantagem com Mohamed Salah, que também fez o quarto gol aos 50 minutos.
HAT-TRICKNo início da segunda etapa, o Liverpool não deu espaço nem mesmo para o seu adversário respirar e buscar um ataque. Os Reds foram ao ataque aos cinco minutos, e Mohamed Salah, após assistência de Henderson, fez o seu terceiro gol.
PERDIDOSLogo após o quinto gol do Liverpool, Cristiano Ronaldo conseguiu colocar a bola dentro da rede, mas o gol foi anulado pelo VAR por impedido. Logo depois, o Manchester United encontrou o seu baque final com a expulsão de Paul Pogba.
SEQUÊNCIAO Manchester United enfrenta o Tottenham às 13:30h (de Brasília) deste sábado. O Liverpool, por sua vez, enfrenta o Preston North End na EFL Cup às 15:45h (de Brasília) desta quarta-feira.