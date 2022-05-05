Tchau, Sport? Mikael pode ficar de vez na Salernitana

No início do ano, o Sport emprestou o atacante Mikael para a Salernitana, que estava na lanterna do Campeonato Italiano.

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Apesar do cenário difícil, o acordo previa que, caso o time escapasse do Z-3 do torneio nacional, o contrato seria renovado e o jogador comprado.

Como a Salernitana deixou a zona de descenso, o Leão começa a contar com o dinheiro em seu caixa por uma possível venda.

O valor da compra vai render aos cofres do Leão o valor de 2,7 milhões de euros. Caso não compre, o time europeu tem que pagar 5 milhões de euros de multa e devolver o atleta.

Desde a sua chegada ao time italiano, Mikael já disputou sete partidas com a camisa da Salernitana.