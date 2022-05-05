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Tchau, Sport? Mikael pode ficar de vez na Salernitana

Equipe italiana saiu da zona de rebaixamento e deve executar a compra do atacante...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 19:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 19:44
No início do ano, o Sport emprestou o atacante Mikael para a Salernitana, que estava na lanterna do Campeonato Italiano.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Apesar do cenário difícil, o acordo previa que, caso o time escapasse do Z-3 do torneio nacional, o contrato seria renovado e o jogador comprado.
Como a Salernitana deixou a zona de descenso, o Leão começa a contar com o dinheiro em seu caixa por uma possível venda.
O valor da compra vai render aos cofres do Leão o valor de 2,7 milhões de euros. Caso não compre, o time europeu tem que pagar 5 milhões de euros de multa e devolver o atleta.
Desde a sua chegada ao time italiano, Mikael já disputou sete partidas com a camisa da Salernitana.
Crédito: (Foto:Divulgação/Salernitana

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