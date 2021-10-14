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Tavares, da equipe Sub-20 do Vasco, fala sobre veia artilheira: 'Estou me sentindo bem entrosado com todos'

Atacante é o vice-artilheiro da equipe na temporada com 7 gols, um a menos que Marcos Dias. Com três meses no clube, ele tem sido um dos destaques na campanha do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 17:21

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 17:21

Crédito: Vitor Brügger/Vasco
Na goleada sobre o Santos por 4 a 1, que garantiu a classificação da equipe sub-20 do Vasco para as quartas do Brasileirão, Tavares marcou dois gols. Contratado em julho, o atacante tem sido um dos destaques do time e é o vice-artilheiro na temporada com sete gols, um a menos que Marcos Dias. O jogador falou sobre o momento de sua carreira e disse que está bem entrosado com todo o time. - Mais um jogo marcando dois gols. Feliz em marcar, em ser reconhecido como um dos artilheiros do grupo. Não é o meu objetivo principal. O objetivo é sempre pensar no coletivo, para alcançarmos tudo que almejamos. Eu já estou me sentindo bem entrosado com todos. O Marlon Gomes, o Andrey, principalmente o MT, a gente entrosou bastante. Ele domina e já sabe onde eu estou. Espero continuar fazendo gols e ajudando o Vasco - disse o camisa 9, em entrevista ao site oficial do clube carioca.
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No duelo decisivo contra o Santos, os Meninos da Colina garantiram a classificação ao conquistar a vitória. Somado a isso, o Fluminense perdeu para o Grêmio e ajudou o Vasco. Tavares analisou de que maneira o time ficou focado em campo sem saber algo sobre os resultados das outras partidas.
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- É um pouco mais complicado, diferente. A gente tenta ficar 100% focado no nosso jogo. Conseguimos ficar focados só na nossa parte, conseguimos o resultado e o universo conspirou a favor para que a gente classificasse - finalizou.
Na próxima quarta-feira, às 17h, o Vasco terá pela frente um clássico contra o Flamengo, em São Januário. O jogo é válido pela ida das quartas de finais do Campeonato brasileiro Sub-20. O jogo de volta está marcado para o dia 26, às 15h15, na Gávea.

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