Tavares, da equipe Sub-20 do Vasco, fala sobre veia artilheira: 'Estou me sentindo bem entrosado com todos'

Na goleada sobre o Santos por 4 a 1, que garantiu a classificação da equipe sub-20 do Vasco para as quartas do Brasileirão, Tavares marcou dois gols. Contratado em julho, o atacante tem sido um dos destaques do time e é o vice-artilheiro na temporada com sete gols, um a menos que Marcos Dias. O jogador falou sobre o momento de sua carreira e disse que está bem entrosado com todo o time. - Mais um jogo marcando dois gols. Feliz em marcar, em ser reconhecido como um dos artilheiros do grupo. Não é o meu objetivo principal. O objetivo é sempre pensar no coletivo, para alcançarmos tudo que almejamos. Eu já estou me sentindo bem entrosado com todos. O Marlon Gomes, o Andrey, principalmente o MT, a gente entrosou bastante. Ele domina e já sabe onde eu estou. Espero continuar fazendo gols e ajudando o Vasco - disse o camisa 9, em entrevista ao site oficial do clube carioca.