Tamires, lateral do Corinthians e da Seleção, é escolhida embaixadora global de marca de isotônicos

Crédito: Vitor Milanez/Divulgação

Tamires Dias, lateral do Corinthians, é o novo reforço do time de estrelas apoiado pela Gatorade, marca mundial de isotônicos. Após narrar sua história de superação em uma campanha digital chamada "O suor é o caminho para a sua grandeza", a atleta polivalente será uma das embaixadoras da empresa no Brasil e no mundo. A gestão comercial da jogadora é liderada pela Octagon Brasil, agência de marketing esportivo e entretenimento.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Desde 2013, Tamires é titular da lateral esquerda da Seleção Brasileira e tem no currículo duas Copas do Mundo (2015 e 2019) e duas Olimpíadas (Rio 2016 e Tóquio 2020). O pioneirismo também é marca registrada da atleta: ela é a primeira jogadora e mãe a alcançar a marca de 100 jogos com a camisa Amarelinha, todos como mãe do Bernardo, de 11 anos.

Atualmente, são 114 partidas pela Seleção, sempre motivada pelo compromisso diário de incentivar a próxima geração de meninas e mulheres no futebol. Além disso, Tata tem uma trajetória vitoriosa no Corinthians e está, mais uma vez, na final do Brasileirão Feminino.

- Ter a oportunidade de conectar minha imagem com uma marca tão representativa no esporte como Gatorade é a realização de um sonho para uma menina que cresceu ouvindo que futebol não combinava com mulheres. Chegar aqui depois de tanto treino e suor foi uma jornada emocionante e cheia de desafios. Estou muito feliz pelo reconhecimento com esse contrato - revelou Tamires.A jogadora chega como um reforço no time de embaixadores e influenciadores que traduzem as mensagens da marca para o público geral por meio de iniciativas, campanhas e ações que reforçam o posicionamento da empresa de disposição e energia para ir mais rápido e para chegar mais longe, proporcionando um melhor desempenho dentro e fora das quadras, tanto para atletas profissionais, quanto para amadores.

A atleta está convocada pela treinadora Pia Sundhage para os amistosos contra a Argentina e entra em campo nesta sexta-feira e na próxima segunda.

- Gatorade acredita que o caminho para a sua grandeza está em manter-se ativo em busca de seus objetivos, sejam eles esportivos, pessoais ou emocionais. Alinhados a isso, temos um grande orgulho em anunciar essa parceria com a Tamires, que traduz o significado de superação não só no esporte como na vida. Queremos encorajar o nosso público a suar e a superar os seus obstáculos com disposição e energia, mantendo, assim, uma rotina mais equilibrada. Esperamos que a trajetória de uma das maiores estrelas do nosso futebol inspire ainda mais os nossos consumidores - afirmou Jorge Natteri, gerente de marketing esportivo da Gatorade.