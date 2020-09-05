Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Talles Magno tem nova chance de deslanchar no Vasco em 2020

De volta após cumprir suspensão por ter levado um cartão vermelho, atacante  de 18 anos terá primeiro teste depois de voltar a marcar e a ter uma boa atuação...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2020 às 07:00
Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
Em meio à diversas baixas provocadas pelos testes positivos de Covid-19, suspensões e lesões, o Vasco tem uma boa notícia para a partida de domingo, contra o Athletico-PR. O atacante Talles Magno, retorna à equipe depois de ficar ausente na última quarta-feira, no empate em 2 a 2 com o Santos, por ter sido expulso contra o Fluminense. A partida em São Januário será a primeira dele depois de voltar a marcar gols e ter uma boa atuação. Uma nova chance para reencontrar o futebol que encantou os torcedores vascaínos no segundo semestre do ano passado.
Depois de surgir como uma das grandes promessas do futebol brasileiro, em 2019, o jogador de 18 anos teve uma sequência de fatos negativos que prejudicaram o desempenho dele em 2020. Duas lesões e uma pausa forçada pela pandemia atrapalharam a sequência tão importante para atletas iniciantes, que costumam oscilar.
A estagnação da joia já começava a esgotar a paciência dos torcedores, mas o cenário mudou no clássico contra o Tricolor. O camisa 43 voltou a ter boa atuação e a balançar a rede. nos minutos finais foi expulso por agressão, depois de perder a cabeça com uma entrada dura do rival. Novamente teve uma possível ascensão interrompida.
Na partida em casa, com o Furacão, sem a pressão dos torcedores nas arquibancadas, o jovem atacante terá nova chance de mostrar um bom futebol e o Vasco a ver a sua promessa voltar a mostrar a evolução tão esperada dele.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Parte do material apreendido com suspeito na Praia das Gaivotas, em Vila Velha
Jovem é preso por tráfico de 'vapes' com maconha líquida em Vila Velha
Lotofácil
Aposta de Colatina ganha R$ 793 mil no concurso 3667 da Lotofácil
Evento geek acontece neste fim de semana em Vila Velha
Evento geek reúne dubladores e atrações de cultura pop em Vila Velha neste fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados