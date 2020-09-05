Talles Magno tem nova chance de deslanchar no Vasco em 2020

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

Em meio à diversas baixas provocadas pelos testes positivos de Covid-19, suspensões e lesões, o Vasco tem uma boa notícia para a partida de domingo, contra o Athletico-PR. O atacante Talles Magno, retorna à equipe depois de ficar ausente na última quarta-feira, no empate em 2 a 2 com o Santos, por ter sido expulso contra o Fluminense. A partida em São Januário será a primeira dele depois de voltar a marcar gols e ter uma boa atuação. Uma nova chance para reencontrar o futebol que encantou os torcedores vascaínos no segundo semestre do ano passado.

Depois de surgir como uma das grandes promessas do futebol brasileiro, em 2019, o jogador de 18 anos teve uma sequência de fatos negativos que prejudicaram o desempenho dele em 2020. Duas lesões e uma pausa forçada pela pandemia atrapalharam a sequência tão importante para atletas iniciantes, que costumam oscilar.

A estagnação da joia já começava a esgotar a paciência dos torcedores, mas o cenário mudou no clássico contra o Tricolor. O camisa 43 voltou a ter boa atuação e a balançar a rede. nos minutos finais foi expulso por agressão, depois de perder a cabeça com uma entrada dura do rival. Novamente teve uma possível ascensão interrompida.