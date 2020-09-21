Talles Magno é o jogador com mais desarmes sofridos no Brasileiro

Uma das grandes esperanças do Vasco, Talles Magno tem vivido altos e baixos na temporada 2020. Aos 18 anos de idade, o garoto já carrega consigo a responsabilidade de ser um dos principais criadores ofensivos da equipe, principalmente na ausência de Benítez, como aconteceu nesse domingo, contra o Coritiba - derrota cruzmaltina por 1 a 0.
Atuando aberto pela ponta esquerda, Talles participa do jogo desde a transição ofensiva, recuando para receber ainda no campo defensivo, o que tem dificultado suas ações. Tendo como principal característica o drible, o atacante precisa percorrer um trajeto muito longo até o ataque, perdendo muitas vezes a posse de bola pelo caminho. E os números mostram isso.
Apesar de ser o terceiro maior driblador do Brasileirão até o momento, com 27 dribles, segundos dados do Sofacore, o seu aproveitamento no fundamento não é alto. Com 57,5% de acerto, o jovem está bem atrás de nomes como Romarinho, do Fortaleza, Artur, do Red Bull Bragantino, e Everton Ribeiro, do Flamengo, por exemplo, todos com mais de 70% de eficiência.Ou seja, Talles tenta muito, é participativo, mas não vem tendo muito sucesso nas jogadas individuais. Tanto que, nesse momento, é o jogador do Campeonato Brasileiro com mais desarmes sofridos, 22, junto de Rodriguinho, do Bahia. Confira o ranking:
JOGADORES COM MAIS DESARMES SOFRIDOS NO BRASILEIRO- Dados do Sofascore
1º - Talles Magno - Vasco - 22 desarmes sofridos (57,5% de acerto no drible)Rodriguinho - Bahia - 22 desarmes sofridos (71,4% de acerto no drible)3º - Romarinho - Fortaleza - 21 desarmes sofridos (71,8% de acerto no drible)4º - Fernando Sobral - Ceará - 18 desarmes sofridos (62,5% de acerto no drible)5º - Matheus Babi - Botafogo - 17 desarmes sofridos (50% de acerto no drible)Marquinhos - Sport - 17 desarmes sofridos (54,8% de acerto no drible)7º - Marinho - Santos - 16 desarmes sofridos (65,3% de acerto no drible)Everton Ribeiro - Flamengo - 16 desarmes sofridos (77,4% de acerto no drible)Artur - Red Bull Bragantino - 16 desarmes sofridos (70,2% de acerto no drible)Benítez - Vasco - 16 desarmes sofridos (54,1% de acerto no drible)Gabriel Sara - São Paulo - 16 desarmes sofridos (66,6% de acerto no drible)