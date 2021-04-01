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Talles Magno, do Vasco, passa por cirurgia e se reapresenta na segunda para tratamento em tempo integral

Atacante sofreu entorse no joelho esquerdo, e foi diagnosticada uma lesão do menisco lateral. A cirurgia foi considerada um sucesso e o atleta iniciará a fisioterapia na segunda...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 11:56

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 11:56
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Após ser detectado uma lesão no menisco lateral do joelho esquerdo, o atleta Talles Magno passou por uma artroscopia no local, na na manhã desta quinta-feira. A cirurgia foi considerada um sucesso, e o atacante tem previsão de alta para esta tarde e início da fisioterapia nesta sexta. Ele irá se reapresentar a CT do Almirante no próximo dia 5 para dar início aos trabalhos de fisioterapia em tempo integral.
> Confira a classificação do Campeonato CariocaPouco mais de um ano após operar o pé, o jovem atacante teve passar por uma nova cirurgia, dessa vez no joelho esquerdo. O procedimento foi realizado pela equipe médica do Gigante da Colina, que é composta por Dr. Gustavo Caldeira (diretor médico), Dr. Ricardo Bastos, Dr. Marcos Fernandes , Dr Marcos Neves (anestesista) e Bruno Ricardo (instrumentador).
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
– O Talles Magno foi submetido hoje, nesta terça-feira (01/04), a uma artroscopia no joelho esquerdo, devido a uma lesão no menisco lateral. A cirurgia foi considerada por nós um sucesso. Todos os passos da cirurgia transcorreram sem intercorrência. Vai receber alta hoje, no final do dia, e amanhã já inicia a fisioterapia em casa. O retorno ao Clube está previsto para a próxima segunda-feira (05) para o início da fisioterapia em tempo integral – afirmou o diretor médico Gustavo Caldeira ao site oficial do clube.Até o momento, o Vasco não informou o tempo em que Talles Magno ficará de fora dos gramados e quando estará à disposição do técnico Marcelo Cabo para a sequência da temporada.

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