Talles Magno, do Vasco, passa por cirurgia e se reapresenta na segunda para tratamento em tempo integral

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Após ser detectado uma lesão no menisco lateral do joelho esquerdo, o atleta Talles Magno passou por uma artroscopia no local, na na manhã desta quinta-feira. A cirurgia foi considerada um sucesso, e o atacante tem previsão de alta para esta tarde e início da fisioterapia nesta sexta. Ele irá se reapresentar a CT do Almirante no próximo dia 5 para dar início aos trabalhos de fisioterapia em tempo integral.

> Confira a classificação do Campeonato CariocaPouco mais de um ano após operar o pé, o jovem atacante teve passar por uma nova cirurgia, dessa vez no joelho esquerdo. O procedimento foi realizado pela equipe médica do Gigante da Colina, que é composta por Dr. Gustavo Caldeira (diretor médico), Dr. Ricardo Bastos, Dr. Marcos Fernandes , Dr Marcos Neves (anestesista) e Bruno Ricardo (instrumentador).

> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama