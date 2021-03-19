Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Talles Magno comemora classificação do Vasco na Copa do Brasil: 'Sempre em busca de evolução'
futebol

Talles Magno comemora classificação do Vasco na Copa do Brasil: 'Sempre em busca de evolução'

Jovem foi titular no empate com a Caldense por 1 a 1, no Ronaldão, que garantiu uma vaga na segunda fase do torneio. Equipe enfrentará a Tombense, também de Minas Gerais...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 17:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2021 às 17:13
Crédito: Talles Magno foi novamente titular do Vasco sob o comando do novo treinador Marcelo Cabo (Rafael Ribeiro / Vasco
Em meio à remontagem de seu elenco, o Vasco garantiu uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil ao empatar com a Caldense por 1 a 1, no Ronaldão, em Poços de Caldas. Apesar de ter sofrido uma pressão no fim, o time conseguiu segurar o resultado. O atacante Talles Magno festejou a classificação em sua rede social e disse que procura evoluir sempre.
- Confira a tabela da Copa do Brasil- Pés no chão e trabalho. Sempre em busca de evolução. Vamos, Vasco da Gama - frisou o jovem atacante, que foi novamente titular da equipe cruz-maltina no duelo desta quinta.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Após uma temporada irregular, Talles Magno tenta reencontrar o bom futebol de 2019 e foi titular nos últimos dois jogos do Vasco na temporada. Ao atuar mais pelo lado esquerdo, tanto ele, quanto Gabriel Pec estão mais próximos do centroavante por opção do técnico Marcelo Cabo.
Sem tempo para uma sequência de treinamento, o novo comandante promoveu a estreia do lateral Zeca, e as entradas de três jogadores, que não atuavam há dias em virtude de problemas físicos: Cano, Léo Matos e Leandro Castan.
Depois de garantir a classificação na Copa do Brasil, o Gigante da Colina terá pela frente o seu primeiro clássico na temporada no domingo, às 18h (de Brasília), em São Januário, contra o Botafogo. Na segunda fase da Copa do Brasil, o adversário será a Tombense, também de Minas Gerais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados