Talles Magno comemora classificação do Vasco na Copa do Brasil: 'Sempre em busca de evolução'

Crédito: Talles Magno foi novamente titular do Vasco sob o comando do novo treinador Marcelo Cabo (Rafael Ribeiro / Vasco

Em meio à remontagem de seu elenco, o Vasco garantiu uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil ao empatar com a Caldense por 1 a 1, no Ronaldão, em Poços de Caldas. Apesar de ter sofrido uma pressão no fim, o time conseguiu segurar o resultado. O atacante Talles Magno festejou a classificação em sua rede social e disse que procura evoluir sempre.

- Confira a tabela da Copa do Brasil- Pés no chão e trabalho. Sempre em busca de evolução. Vamos, Vasco da Gama - frisou o jovem atacante, que foi novamente titular da equipe cruz-maltina no duelo desta quinta.

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Após uma temporada irregular, Talles Magno tenta reencontrar o bom futebol de 2019 e foi titular nos últimos dois jogos do Vasco na temporada. Ao atuar mais pelo lado esquerdo, tanto ele, quanto Gabriel Pec estão mais próximos do centroavante por opção do técnico Marcelo Cabo.

Sem tempo para uma sequência de treinamento, o novo comandante promoveu a estreia do lateral Zeca, e as entradas de três jogadores, que não atuavam há dias em virtude de problemas físicos: Cano, Léo Matos e Leandro Castan.