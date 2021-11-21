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Talismã! David Luiz segue invicto com Flamengo e aumenta esperança na reta final da temporada

Com zagueiro em campo, foram sete vitórias em sete jogos e apenas um gol sofrido...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 06:00

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 06:00

O Flamengo cresceu de produção na reta final da temporada e já soma quatro vitórias consecutivas. Com a vitória sobre o Internacional por 2 a 1, no sábado, no Beira-Rio, pela 34ª rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro se manteve vivo na disputa pelo título e aumentou a moral na semana da final da Libertadores, no dia 27, contra o Palmeiras, em Montevidéu, no Uruguai.
A última derrota do Flamengo foi no dia 27 de outubro, contra o Athletico, na Arena da Baixada. Desde então, foram oito jogos, seis vitórias e dois empates. Em novembro, são seis jogos e cinco vitórias, sendo quatro consecutivas. E em todas as vitórias o zagueiro David Luiz esteve presente. No único tropeço no mês, diante da Chapecoense, fora de casa, o defensor não atuou. David Luiz sofreu uma lesão muscular na partida de volta contra o Barcelona-EQU, pela semifinal da Libertadores, no dia 29 de setembro. O zagueiro voltou a ser relacionado somente no último dia 5 de novembro, contra o Atlético-GO, no Maracanã. Ele foi poupado da partida contra a Chapecoense, no dia 8, em Chapecó, e depois atuou contra Bahia, São Paulo, Corinthians e Inter.
Com a camisa do Flamengo, David Luiz têm sete jogos e sete vitórias. Em 404 minutos em campo, o zagueiro ainda não sofreu drible. Com ele em campo, a defesa do Rubro-Negro sofreu apenas um gol. Em outras palavras, o zagueiro se tornou uma espécie de talismã e aumenta ainda mais a esperança para a semana da final da Libertadores e as rodadas finais do Brasileirão. Jogos do Flamengo com David Luiz em campo:
Crédito: ComDavidLuizemcampo,foramsetevitóriaseapenasumgolsofridoemsetepartidas(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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